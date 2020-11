Venden online las pertenencias y la ropa de la Infanta Pilar

A principios de este año, la Infanta Pilar falleció a los 84 años tras batallar contra un cáncer. A partir de ese momento, "Nuevo Futuro" la ONG que ella presidía en forma honorífica, quedó acéfala y sin la posibilidad de ingresos. Ahora la familia de la duquesa, pone a la venta las pertenencias y ropa de la fallecida y los fondos obtenidos serán destinados a esta Institución.

Cada año, la ONG que da cobijo a niños y adolescentes con el apoyo de la hermana del rey Juan Carlos, lograban reunir en "el rastrillo" a innumerables figuras de la realeza para el logro de los objetivos. Ahora, su primogénita, Simoneta Gómez Acebo fue la que hereda el compromiso por Nuevo Futuro, dado que sabía a la perfección lo importante que era para su madre esa labor.

Era habitual verla a ella también poniendo manos a la obra y organizando todo tipo de eventos. Por eso, este año, Simoneta decidió que como no está su madre y por la pandemia no se puede realizar el tradicional rastrillo, quiso dar un paso más allá y decidió donar prendas y objetos personales de la infanta Pilar de Borbón para que se vendan online.

De esta manera se espera recaudar una importante suma a la campaña que fue bautizada Armario Solidario. La venta se realizará desde el 26 de noviembre hasta el 9 de diciembre a través de la web "Best for less". Entre las prendas a la venta hay diseños exclusivos de Agatha Ruiz de la Prada, Carolina Herrera, Alejandra Rojas y Georgina Rodríguez entre otros tantos importantes diseñadores mundiales.

La encargada de comunicación de Nuevo Futuro aseguró que la venta contempla todos los bolsillos y por lo tanto habrá piezas desde 20 Euros.