Viviana Saccone, nuevos rumbos y etapa fitness

Se reconoce como una mujer siempre activa y a quien el tiempo de aislamiento social la acercó a otros rumbos. Algo que en el caso de Viviana Saccone (52) se tradujo en nuevas facetas laborales y, también, en las ganas de compartir en las redes sociales la fórmula de entrenamiento y alimentación saludable que la hacen sentir mejor. “Hace años que me conecté con la idea de cuidarme. Empecé a hacer yoga, a tener cuidado con las comidas y, el año pasado, decidí tonificar el cuerpo porque sentí que lo necesitaba. Inicié una rutina más de musculación y me conecté con @profenico. Iba a un gimnasio dos o tres veces por semana, pero con la pandemia comencé a hacer rutinas cortas, de 15 o 20 minutos y en casa”, afirma la actriz sobre los ejercicios que comparte en su perfil de Instagram y acumulan miles y miles de visualizaciones y “likes”.

“La constancia es importante y siempre es mejor que no hacer nada. Un día entreno brazos, otro lo hago con piernas o abdominales. Te vas sintiendo bien, se renueva la energía, mejora el ánimo y empieza una cadena saludable que te lleva a comer mejor”, detalla Viviana, para quien el sentido de la belleza “pasa por la salud. Y por el de una mujer que se siente bien de la forma que eligió ser. Hoy me gusto más así, pero entendiendo que la belleza es algo personal. Está bueno poder aceptarse. No importa si hay estrías, celulitis, se puede ser muy bella y sexy con lo que se tiene. El mayor beneficio de entrenar es tener salud y sentirse bien. Así se irradia belleza, a partir de ese estado”, explica.

“No digo que la aceptación sea algo simple. Pero yo me siento bien y tengo un espíritu sumamente joven. El paso del tiempo es, creo, algo que se va asimilando y trabajando. Yo quiero aceptarme, pero al mismo tiempo hacer todo lo que puedo para estar lo mejor posible. Lo intento. Me atiendo con el Dr. Felice que cuida mi piel y no tendría problema tampoco en hacerme retoques, liftings u otras cirugías. Llegado el momento lo haría. Hoy me trato la piel con plasma rico en plaquetas”, confiesa la actriz, quien tras el inicio de la pandemia decidió fundar la productora “Somos Majas” junto a amiga Majo Verón, con la idea de autogestionarse. Así fue cómo surgió el programa que conduce con Maxi Ghione en “Radio con Vos”, cada domingo a las 23:00 horas.

También empezó a representar talentos, como su gran amigo Pepe Cibrián. “Me pidió que lo haga porque quería hacer televisión. Así fue como conseguimos que sea jurado del ¨Cantando 2020¨. Además voy a hacer un show con canciones. Hace tiempo que vengo estudiando canto con Rodrigo Segura. Antes de la cuarentena habíamos empezado a planear un espectáculo. Y como eso no se pudo hacer terminé organizando algo con Pablo Citarella, un pianista excepcional, un show virtual que se llama ¨Pretexto¨ y tendrá lugar el 14 de agosto. Las entradas se pueden sacar a través de mi Instagram y será un show bien íntimo, porque la idea en un principio era presentarlo en bares. Para el debut preparamos temas melódicos que marcaron mi vida, como algunos de Roberto Carlos, Camilo Sesto y un tango que compusimos con Pablo, entre otros”, adelanta Saccone.

“Lo importante es atreverse al riesgo. No soy de quedarme en la queja”, remarca la actriz. Y cuando se la consulta sobre su vida amorosa, admite entre risas no tener tantas novedades. “Sigo soltera y muy bien. Abocada a todos estos proyectos que me llenan y a mis hijas. Hasta que no se libere la cuarentena no veo mucha víspera de que cambie. En las redes sociales me invitan a salir y me dicen cosas lindas, pero las tomo como halagos y nada más. No puedo conocer a alguien así. Extraño sí el estar en pareja”, concluye Viviana, muy conforme con su presente.

Agradecimientos: MakeupHairstyling Tevy Salgado. Asistente de Produccion Martina Santamaria, @bohemian_oficial, @muchofilo, @cpatelier.ar by Cris Pezzente, luleå mindful, Indumentaria para Yoga. luleå es empresa responsable, con compromiso socio-ambiental y Certificación B. Valeria Yellati de @almasuryoga, estudio de Yoga, Av.Congreso y Cuba, Nuñez CABA.