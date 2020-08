Así afecta la energía de los planetas a tu signo el 27 de agosto

Clima astrológico del jueves. 27 de Agosto de 2020

Virgo: con sello e identidad propia. Aflora tu personalidad con rasgos distintivos. Aprovecha el momento. Leo: deje pasar este momento. No se preocupe más de lo necesario. Ya paso por otros avatares y los supero, este no será diferente.

Libra: cambio de estrategia. Si vez que tu manera de comunicarte no da resultado, entonces busca otra manera de llegar al corazón de los afectos.

HOY ES MONO GALÁCTICO AZUL en el Calendario Maya

Nos resulta más fácil amar, que ser amados; ayudar que dejarnos ayudar. Cuando tenemos que tenderle una mano al prójimo, a un amigo, familiar, ser querido, la mayoría de nosotros corremos solícitos a prestar asistencia. Pero cuando somos nosotros los que necesitamos ayuda, nos sentimos incómodos, hasta culpables, por molestar a los demás. ¿Tanto nos cuesta dejarnos amar? La vida viene a enseñaros esto, cuando nos pone en una situación vulnerable, nos sentimos frágiles y dependientes. Es cuando le estamos dando la oportunidad a los demás de demostrarnos cuantos nos quieren.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Permito que los demás me amen, me ayuden y me cuiden. Acepto el amor que me brindan y les agradezco por estar presentes en mi vida.

