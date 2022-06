Así será el clima astrológico de este lunes 13 de Junio del 2022

Piscis: un espacio de terapia psicoanalítica te puede ayudar a mejorar tus relaciones. Reflexionar sobre distintos aspectos que hacen a la manera de vincularte, encontrando otras maneras de comunicarte. Todo puede mejorar. Cáncer: imponer cambios a la fuerza no siempre es una buena idea. Lo que no surge voluntariamente y se produce con naturalidad, genera resistencia en el vínculo. Seducir en lugar de exigir. Pedir en vez de demandar. Escorpio: sin un minuto libre. Con una agenda muy complicada. La gran cantidad de responsabilidades apremia y no dispones del tiempo necesario para realizar tu trabajo eficientemente. Una lucha entre lo que “debes hacer y lo que podes”.

Hoy es Enlazador de Mundos Cósmico Rojo en el Calendario Maya

Toda habilidad se gana con la práctica. La práctica se logra con la repetición. La repetición se logra con constancia. Esta es una buena formula: nadie nace sabiendo, ni haciendo las cosas bien, la habilidad se logra cuando nos ponemos en acción, cometemos errores, aprendemos. La práctica se logra con la repetición, cuando no nos desalentamos, ni bajamos los brazos ante los primeros intentos. Cuando más allá de todo le seguimos poniendo ganas. Los resultados solo se logran con constancia, paciencia, seguir aferrado a un sueño… Si sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tendrás perseverancia a pesar de todo. Práctica, repetición, constancia, es la fórmula que te llevará a realización de tus metas.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Soy constante y perseverante en cada uno de mis objetivos, teniendo en claro los por qué de cada una de mis metas.