Así será el clima astrológico para este 01 de junio del 2023

Luna en Escorpio. Asimila los cambios en el estado de ánimo, flui. Durante el día ocurren distintas circunstancias, lo externo nos modifica, no somos impermeables a los acontecimientos, frente a un estimulo externo respondemos con una emoción. En parte es natural, pero hoy se ve aún más acentuado por esta Luna. En lugar de resistirte toma el rol de observador: del entorno y tus propias reacciones. Reconocete en ese espejo que miras. Entonces lograras vivirlo de manera diferente.

Hoy es Tormenta Luna Azul en el Sincronario Maya

Ponte en acción, la acción es tan poderosa como la meditación. Lleva tus ideas a la práctica. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para la meditación y otro para la acción. Un tiempo para escuchar, y un tiempo para obrar. Si te pasas la vida sentado, meditando ¿cómo piensas que las cosas llegarán hasta a ti? La Ley de Atracción tiene un contrapunto, que es la Ley de la Acción. El Universo se brinda ante ti poniendo los recursos a tu alcance para que cumplas con tus sueños ¿pero qué estas dispuesto a dar vos a cambio? No esperes que todo llueva del cielo, no lo postergues para mañana, no te justifiques, no pongas excusas, no busques culpables para tu “no hacer”. Es hora de llevar tus ideas a la práctica. ¡Ahora mismo!

AFIRMACION DEL DIA

Pongo en práctica cada una de mis ideas. El tiempo es AHORA.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

www.brujitomaya.com