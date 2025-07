Moria Casán vuelve a la mesa de Mirtha Legrand tras años de tensión: los detalles del reencuentro

La relación entre Moria Casán y Mirtha Legrand no es la mejor. Desde hace varios años las figuras están distanciadas. Declaraciones cruzadas, puntos de vistas diferentes y fuertes señalamientos entre La One y la nieta de la conductora, Juana Viale, generaron un clima no ideal para que la protagonista de "Brujas" se sienta cómoda en el ciclo que desde hace años conduce La Chiqui. No obstante, en las últimas horas, esta historia dió un giro interesante.

Moria Casán estaría dispuesta a regresar al flamante programa de Mirtha Legrand. El esperado reencuentro se produciría este sábado 19 de julio, en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), y según trascendió, la vedette ya habría aceptado la invitación de la producción. Así lo confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la tarde, donde aseguró: “Me invitaron y tengo que ir. El sábado voy a estar sentada con ella”.

Los rumores comenzaron a circular luego de que Mirtha y Moria fueran vistas juntas en la función especial del Circo Rodas, donde se mostraron sonrientes y tomadas de la mano. La imagen, que rápidamente se volvió viral, fue interpretada como un gesto de reconciliación.

Hasta ahora, Casán había evitado las invitaciones al programa. En más de una ocasión, dejó en claro su molestia por la dinámica del ciclo, asegurando que "siempre soy yo la que abre el juego, la que cuenta cosas... y del otro lado no hay devolución". Incluso, en una entrevista reciente, ironizó: “Fui tantas veces que ya no tengo nada nuevo para contarle. Ahora tendría que ser ella quien me cuente a mí”.

Además de Moria Casán, Natalie Weber sería otra de las figuras confirmadas para esta edición especial del programa. La expectativa por ver a la diva en el icónico living es alta, tanto por lo que pueda decir como por la energía que seguramente imprimirá a la charla.

Cabe destacar que la última vez que Moria participó del ciclo, al salir del estudio, lanzó una frase demoledora: “Para mí, estos ciclos ya se cumplieron”. Sin embargo, todo indica que el vínculo entre ambas figuras se recompuso, al menos lo suficiente como para compartir nuevamente cámara.

El conflicto de Moria Casán con Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand

En febrero de este año, Juana Viale criticó públicamente a Moria Casán por no aceptar una invitación a su programa, y la diva respondió con dureza desde sus redes. La nieta de Mirtha Legrand expresó su molestia en Puro Show (El Trece), mientras que Moria, fiel a su estilo, la fulminó con una frase filosa: “Yo si iba le preguntaba cómo es primero andar con el padre y después con el hijo”. La respuesta desató revuelo en redes y dejó en evidencia la tensión entre ambas figuras del espectáculo argentino.

Juana Viale - Moria Casán

El regreso de Moria Casán al programa de Mirtha Legrand no solo marca un momento televisivo esperado, sino que podría ser el primer paso hacia una relación más armónica entre dos mujeres que marcaron la historia del espectáculo argentino.

AM