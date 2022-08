Así será el clima astrólogico para este 1 de Agosto del 2022

Comienza Agosto bajo el Sol en Leo con toda la energia positiva del astro rey. Es un tiempo de impulso y acción. El avance de la luz. Leo: decidi las batallas que queres dar y no pelees con molinos de viento. Aries: serenidad y calma, no te dejas llevar por impulsos ni discusiones que no son tuyas. Guardas energias para batallas que valgan la pena. Sagitario: conquistas. Vas por mas. Seguridad en vos misma lo que impacta en el plano afectivo y también en lo profesional.

HOY es Aguila Planetaria Azul en el Calendario Maya

Si te das cuenta que tu has creado la enfermedad, podrás crear también la forma de sanar. Cuando llega la enfermedad, a veces nos toma por sorpresa, a veces no. Muchas veces cuando la enfermedad golpea la puerta una parte de nosotros la estábamos esperando, porque muy en el fondo, en nuestro interior, sentíamos que las cosas no andaban del todo bien. Pero en otras ocasiones la enfermedad nos agarra desprevenidos y pone nuestra vida en jaque. Si comprendemos que nosotros mismos hemos creado la enfermedad para aprender de ella, podremos también crear la cura, modificando aquellos hábitos o circunstancias que la generaron.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Encuentro en mi todas las herramientas para la autosanación.

www.brujitomaya.com.ar