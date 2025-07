¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de julio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de julio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía del día te pide que bajes un cambio. La Luna en tu zona de vínculos te invita a revisar cómo estás manejando tus relaciones. Evitá discusiones innecesarias y escuchá más. Buen momento para resolver tensiones con una charla sincera.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Marte en tu signo te recarga de fuerza, pero también puede volverte un poco terco. Usá esa energía para avanzar en proyectos que tenés estancados. En lo emocional, intentá ser más flexible: no todo tiene que hacerse a tu manera.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Mercurio, tu regente, desde Leo te da una chispa creativa impresionante. Ideal para hablar, escribir, negociar o encarar algo nuevo que te entusiasme. Solo cuidado con decir todo sin filtro: las palabras tienen peso hoy.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El Sol en tu signo te da protagonismo, pero la Luna en Libra te muestra que hay temas del hogar o de la familia que no están equilibrados. No te cierres: pedir ayuda o delegar no es una señal de debilidad. Gran día para gestos que unan.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Mercurio te potencia mentalmente: estás afiladísimo para tomar decisiones. Pero no te olvides de escuchar al otro. Si tenés que firmar algo o cerrar acuerdos, asegurate de leer bien la letra chica. Las apariencias engañan.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza va a mil y querés tener todo bajo control, pero hoy el universo te propone soltar un poco. Una charla inesperada puede darte otra perspectiva. En lo económico, evitá compras impulsivas. Día para reorganizar tus prioridades.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Con la Luna en tu signo, vas a estar más sensible de lo habitual. Buscás armonía, pero no todos están en la misma sintonía. En lugar de forzar acuerdos, poné límites sanos. Buen momento para pensar en vos y qué necesitás realmente.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay cosas que se están moviendo por dentro tuyo, aunque afuera no pase nada. Día ideal para mirar hacia adentro, descansar un poco y revisar tus emociones. Evitá dramas innecesarios en el amor: a veces, callar también es sabio.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día arranca con ganas de hacer mil cosas, pero no todo se va a dar como esperás. Paciencia. En lo social, alguien del pasado puede volver a aparecer. Vos decidís si abrís la puerta o no. Escuchá a tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hay reconocimiento en lo profesional, pero no te olvides del descanso. La exigencia constante te puede jugar en contra. En lo afectivo, alguien valora mucho lo que hacés, aunque no siempre te lo diga. Aprendé a leer entre líneas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Sentís ganas de romper con la rutina y hacer algo distinto. El cielo te acompaña para probar nuevas ideas o abrirte a aprendizajes. Viajá, aunque sea con la mente. En lo afectivo, hay alguien que quiere acercarse más. ¿Te animás?

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día de emociones intensas. Si venís arrastrando temas pendientes, hoy es buen momento para cerrarlos. La Luna te ayuda a poner en palabras lo que sentís. En el amor, puede surgir una charla profunda que sane viejas heridas.