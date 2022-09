Así será el clima astrológico para este 12 de Septiembre del 2022

Los efectos de la Luna Llena aún perduran: una conexión espiritual y mística muy de Piscis, también al cierre de ciclos para dar comienzo a nuevas etapas (Piscis es el último signo del zodíaco). Revelaciones importantes en sueños. Emociones a flor de piel y Neptuno nos pone especialmente sensibles. Se agudiza la intuición, se abre el canal y estaremos muy intuitivos, teniendo percepciones, canalizando mensajes, recibiendo una guía sobre los siguientes pasos a dar. El Sol en Virgo, pone orden, y realiza una limpieza interior y exterior, trae nuevos hábitos y rutinas que nos sean propicias y beneficien la salud.

Hoy es Tierra Cósmica Roja en el calendario maya

Cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos, descubrimos que somos Luz. Cada célula de tu cuerpo está compuesto de energía, átomo por átomo, molécula a molécula, tu eres Luz. Estás hecho de las mismas partículas que todo el Universo.

No necesitas tratar de ser nada, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a ninguna parte, porque ya eres eso que pretendes ser, una chispa de Dios. El trabajo en esta vida es desprenderte una a una de todas las máscaras que están ocultando tu Luz.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Soy una Chispa Divina. Yo Soy Luz. Yo Soy Amor.