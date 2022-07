Así será el clima astrológico para este 15 de Julio del 2022

Virgo: conectas con el placer, con los sentidos, con el goce, la belleza, lo corporal. El disfrute se convierte en prioridad en la agenda. Giros. Cambio de perspectiva. Capricornio: desarrollas tus habilidades artísticas. Creatividad. El arte se convierte en un medio de expresión terapéutico. Otra forma de conectarte con vos mismo y conectar con tu deseo. Tauro: soltas las expectativas. Cuando dejas de desear te liberas. Disfrutas de lo que el universo te propone sin estar atado a que suceda algo en particular. Sincronicidades.

Hoy es Espejo Rítmico Blanco en el calendario Maya

Trabajas y ganas dinero para vivir y darte algunos gustos. Disfruta de la vida y todo comenzará a tener sentido. Esto le dará perspectiva a tu vida. No sé en qué parte empezamos a ser esclavos de un sistema consumista donde hay que trabajar más horas, generar más recursos económicos, ganar más dinero, para poder adquirir más cosas que no nos hacen felices. ¿Conoces la historia? Si estás en este punto, debes poner las cosas en perspectiva, repensar cuáles son tus prioridades. Trabajas para recibir una remuneración a cambio para poder compartir más tiempo con tus afectos, para darte algunos gustos. Curiosamente las cosas que nos hace felices no son muy costosas, no necesitas mucho dinero para meditar y volver a tu centro, o para sentarte bajo un árbol a leer un buen libro, o contemplar un bello paisaje. Todo está ahí a tu alcance, depende que de vos el poder comprenderlo.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Disfruto al máximo de todo cuanto tengo.

www.brujitomaya.com