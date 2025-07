Wanda Nara intenta convencer a la Justicia: “un relato inverosímil”

Wanda Nara presentó ante el juzgado un escrito que responde a los señalamientos recientes de Mauro Icardi y sus abogadas en el marco del proceso legal que la involucra. En su declaración, formula objeciones al relato expuesto por la parte contraria y sumó su versión de los hechos con énfasis en determinados pasajes que considera inconsistentes.

Wanda Nara

Wanda Nara realizó un escrito contra lo expuesto por Mauro Icardi y sus abogadas

Wanda Nara hizo llegar a la Justicia una presentación que apunta a refutar elementos incluidos en las acusaciones de Mauro Icardi vinculadas a su situación familiar actual. En su escrito, sostiene que algunas afirmaciones carecen de sustento directo, y pide que sean desestimadas por considerarlas parte de una narrativa incompleta.

Wanda Nara

Durante el programa de Bondi Express (Bondi Liv), Martín Candalaft leyó el documento que presentó la empresaria, donde sostuvo que las afirmaciones contenidas en el escrito de la parte contraria no se basan en hechos presenciados directamente, sino en interpretaciones que, a su entender, no cuentan con sustento probatorio. “Las señoras letradas no accedieron a mi departamento en ningún momento, de modo tal que las afirmaciones formuladas no pueden ser reputadas sino de falsas”, señala.

Uno de los puntos centrales del descargo se refiere a la acusación de que Wanda Nara habría retenido a sus hijas en el domicilio familiar. En ese sentido, ella afirma que nunca impidió el contacto entre las menores y su padre, y que las versiones que circulan sobre una supuesta toma de rehenes no se corresponden con lo ocurrido. “La serie de episodios que relatan no se sustentan más que en su imaginación… no se consideran en situación de acreditarlas y de hecho no las han acreditado”, sostiene.

En la misma línea, la artista cuestiona el enfoque de lo presentado por las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, al que califica como “inverosímil” y “ficticio”. En su presentación ante el juzgado, solicita que se rechacen las peticiones formuladas por la parte actora, argumentando que se le atribuyen acciones que no realizó y que se busca instalar una versión distorsionada de los hechos.

Por su parte, amplió que considera que existe cierta “animadversión” hacia su persona por parte de las letradas. También se menciona que el descargo fue presentado en el contexto de una serie de medidas judiciales que incluyen la autorización para que Mauro Icardi permanezca con sus hijas durante siete días, en compañía de sus mascotas, en su domicilio.

Wanda Nara

El escrito presentado por Wanda Nara ante la Justicia se incorpora a una secuencia de intervenciones que siguen moldeando el desarrollo del expediente en curso. La formulación de objeciones, el señalamiento de inconsistencias y la solicitud de desestimación de ciertos pasajes aportan elementos nuevos a la construcción de su posicionamiento legal.

VDV