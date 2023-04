Así será el clima astrológico para este 21 de abril del 2023

Ingreso el Sol en Tauro, que se le suma a Mercurio y Urano y que coincide con el tránsito de la Luna (y nodo lunar) también en Tauro, lo que en astrología llamamos Stellium, es decir la cercanía de la suma de más de cuatro cuerpos celestes a pocos grados de proximidad. Tauro nos lleva en principio a la búsqueda de seguridades, la estabilidad, priorizar lo conocido por encima de aventurarse a terrenos desconocidos, y por tal razón inestables. Mercurio el planeta de las finanzas en el signo del trabajo, premia a quienes se esfuerzan, tienen disciplina laboral, son constantes y trabajadores. La Luna en Tauro también nos invita a los placeres sensuales, una buena comida, un vino, y el goce de los cuerpos.

HOY es Espejo Cósmico Blanco en el Sincronario Maya

Cuando estes atravesando una situación de desarmonía, no le otorgues poder anclándote en la situación. Cuanto más te enfocas en el problema, más lo alimentas, lo agrandas. El tratamiento metafísico para disolver un problema es darle el valor que tiene. Considera que la situación es una apariencia, no es la realidad. La realidad es la perfección de Dios, todo lo que no vibre con la perfección de Dios es una distorsión de la energía divina, una apariencia. Decreta que quieres ver manifestada en tu vida LA PERFECCION DE DIOS, retira tu mente de la ilusión de apariencia sea cual sea esta. Verás como cuando recalificas la energía la desarmonía en tu mundo esta desaparece.

AFIRMACION DEL DÍA: "Soy el creador de mi propio destino. Solo la Perfección de Dios actúa en mi".

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

