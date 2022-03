Así será el clima astrologico para este 22 de Marzo del 2022

Escorpio: revisar cosas en tu interior que estaban archivadas y hoy piden salir a la luz. El pasado vuelve al presente, trayendo recuerdos. Recuperando tus raíces y sabiduría ancestral de mujer. Cáncer: antes de involucrarte en miles de actividades, enfóquense en terminar algunas cosas. Piscis: es una semana donde se les propone concretar, actuar, dar por finalizadas algunas tareas para quedar libres y poder luego hacer cosas nuevas, apostando a más. Una energía de conquista.

Hoy es Noche Galáctica Azul en el Calendario Maya

Todo sucede para tu mayor bien. Si tan solo pudieras sostener este pensamiento, sabrías que todo va a estar bien. No te dejes llevar por las apariencias. Todo a tu alrededor puede parecer crisis y caos, sin embargo hay un plan en todo eso, aunque por el momento tu y yo no podamos verlo. Cambia tu punto de enfoque, no dediques tu energía a preocuparte, por el contrario céntrate en pensar que todo tiene un porque y que hay un Plan Superior. A veces Dios nos sacude la vida para sembrar algunos cambios (nuestra naturaleza es dejar todo como está). Acepta lo que sucede y está atento a las señales. Muy pronto lograrás reunir las piezas del rompecabezas y a ver una Luz al final del camino.

AFIRMACION DEL DIA

Todo sucede para mi mayor bien.

www.brujitomaya.com

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal #astrologia #predicciones #horoscopo #luz #magia