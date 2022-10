Así será el clima astrológico para este 27 de octubre del 2022

Cáncer: adaptación, flexibilidad, tiempo de escucha. En el dialogo hay un ida y vuelta amoroso que te nutre. disfrutas de complementarte en el otro. Escorpio con el transito del Sol: se cumplen los sueños. Lo que creías imposible se hace realidad de la noche a la mañana. Fruto de tu trabajo y esfuerzo. Piscis: pragmatismo en los sentimientos. A veces es mejor usar la cabeza en los asuntos del corazón. Un poco de distancia te va a hacer bien.

Hoy es Viento Ritmico Blanco en el Calendario Maya

A veces la armonía te toma de sorpresa. No estás pensando en nada y te das cuenta que hay paz en tu corazón. ¿Te ha pasado? No piensas en nada. No ocurre nada especial y estas en paz. La razón es justamente esa, no estabas pensando en nada. El intelecto, la razón, rara vez te conduce a la armonía (en algunas ocasiones sí). Porque una de las funciones de la mente es complejizar todo. El ego se nutre de la mente, cuanto más complicado es, el ego se siente más importante. Pero la pregunta es ¿te sientes más feliz? Entonces deja que la paz te sorprenda sin hacer nada, sin pensar en nada, tan solo contemplando la maravilla de la vida, de un paisaje, del momento presente, de un acto de belleza. Cuando el intelecto descansa, ERES más que nunca.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Me dejo sorprender por la vida a cada instante, ahora, y estoy en paz.

www.brujitomaya.com.ar