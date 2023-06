Así será el clima astrológico para este 5 de junio del 2023

Ayer tuvimos en el cielo una bella Luna Llena con el Sol en Géminis. Es una Luna altamente positiva que exalta las cualidades y talentos de ambos signos. Cada uno le sirve de reflejo al otro para potenciar sus cualidades. Esta Luna Llena inspira alegría, expansión, el carácter social y abierto, que encuentra su contrapartida con el Sol en Géminis cuyo regente es Mercurio, favoreciendo la comunicación. No te he dicho que eran todas buenas noticias? Ideal para hacer nuevos amigos durante este ciclo, hacer salidas recreativas, disfrutar y sobre todo divertirse. Escúchame bien: tienes permiso a ser feliz! Grábate eso en la cabeza. También en materia de negocios amplia la red de contactos y relaciones públicas. Es una Luna que integra a la gente de diferentes sectores, gustos y tendencias, una luna para integrar. Y si hablamos de eso, podemos inferir también la necesidad de integrar las diferentes áreas de nuestra vida y ocupaciones, todo lo que nosotros somos, y no estar disociados. Esta Luna Llena nos trae todas estas influencias.

Hoy es Noche Rítmica Azul en el Sincronario Maya

El talento solo se desarrolla empleando tu talento. Hay personas que nacen con ciertas aptitudes y facilidades especiales: para la música, para la pintura, o para la vida misma. Las aptitudes no te aseguran el éxito, de hecho, muchas personas confiadas en su talento, no llegan a nada. En cambio, aquellas personas que si cultivan su talento, trabajan, se esmeran, esas saben que los logros son el resultado de su empeño y saborean orgullosos cada conquista sabiendo que lo obtuvieron gracias a su propia labor. Si Dios te ha otorgado un don, agradécelo y trabaja para desarrollarlo. Cuando ofreces al mundo tu talento este se multiplica y crece, regalándole a la vida la razón para lo que fuiste creado.

AFIRMACION DEL DIA

Honro los dones y talentos que el Universo me otorgó, y los desarrollo.

