Quién es Nicolás Martínez, el arquitecto y viajero que acompaña a Marley en la crianza de Mirko y Milenka

En la vida cotidiana de Marley, los nombres de Mirko y Milenka son sin duda los más importantes, pero hay otra figura que se volvió habitual en sus publicaciones y viajes, Nicolás Martínez. Discreto, pero siempre presente, se lo ve acompañando a la familia en celebraciones, travesías y momentos clave. Su cercanía no pasa desapercibida y despierta curiosidad en los seguidores del conductor.

La relación entre ellos no fue etiquetada públicamente, pero Nicolás se convirtió en una constante en el día a día del conductor. Su rol no es el de un amigo casual, sino el de un compañero fundamental que eligió compartir con Marley no solo experiencias, sino también afectos, responsabilidades y parte del universo íntimo que gira en torno a sus hijos.

Mirko, Nicolás y Milenka

Quién es Nicolás Mart, el arquitecto y viajero que acompaña a Marley en la crianza de Mirko y Milenka

Marley, Nicolás Martínez, Mirko y ahora también Milenka forman un núcleo afectivo que se fue afianzando con el paso del tiempo. Nicolás, arquitecto y amante de los viajes, aparece con frecuencia en los momentos más significativos de la familia. Estuvo presente cuando Marley celebró el primer año de vida de Mirko y también durante la llegada de Milenka, nacida por gestación subrogada a fines de 2024

Martínez nació en Argentina, estudió arquitectura y divide su tiempo entre distintas ciudades. Vivió temporadas en Buenos Aires, Málaga y Montevideo, lo que le permitió desarrollar un estilo de vida versátil y global. Su presencia junto a Marley no es reciente, desde hace varios años forma parte de sus viajes televisivos, como los del ciclo Por el mundo, pero también se lo ve acompañándolo en escapadas personales y vacaciones familiares.

Nicolás Martínez

Durante la pandemia, tomó la decisión de quedarse en Buenos Aires junto a Marley y Mirko. En ese tiempo compartieron la rutina doméstica, lo que evidenció una cercanía que iba mucho más allá del compañerismo profesional. A lo largo de los años, ese vínculo se consolidó con naturalidad, sin necesidad de comunicados ni declaraciones.

Aunque no suele exponerse, Nicolás ha demostrado ser una figura clave en el círculo íntimo de Marley. Participa en cumpleaños, acompaña en viajes, y su vínculo con los niños es cálido y constante. En redes sociales, las imágenes lo muestran jugando con Mirko, sosteniendo a Milenka o simplemente compartiendo una comida en familia.

En una de las últimas celebraciones familiares, Marley lo saludó con cariño en su cumpleaños, y lo mostró junto a sus hijos en un gesto que confirmó su lugar dentro de esa estructura afectiva. Sin títulos formales, Nicolás ocupa un rol que se construyó desde el amor, la presencia y la complicidad.

Mirko, Nicolás y Milenka

En definitiva, Nicolás Martínez es mucho más que un simple arquitecto, es quien acompaña a Marley en su rol de padre, y quien comparte la cotidianidad y el crecimiento de Mirko y Milenka con un compromiso silencioso pero firme. En cada gesto, se refleja un vínculo genuino que atraviesa etapas, ciudades y emociones.

MVB