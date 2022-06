Así será el clima astrológico para este 8 de Junio del 2022

Sagitario: Una nueva etapa en lo laboral. Ganas de generar cambios en el trabajo. Por otra parte, se agilizan los papeles, salen las sentencias de jubilación. Hay acuerdos y mediaciones. Pagos retroactivos. Aguinaldo. Leo: el orgullo siempre se interpone en el amor. Una postura caprichosa puede hacerte perder una relación de muchos años. Alejar a tus seres más queridos solo te conducirá a la soledad. Recapacitar es madurar.

Aries: adaptar la idea original y reformularla de acuerdo a las necesidades del mercado. En un tiempo de encuestas y estadísticas, evalúen la rentabilidad del proyecto y busquen el costado más comercial para generar ganancias.

Hoy es Dragón Galáctico Rojo en el Calendario Maya

Trabaja de tal manera, que al llegar al final del día estés satisfecho y orgulloso de vos mismo. No hay cansancio más placentero que al llegar el final del día y uno recorre mentalmente todo lo que hizo, reconoce que trabajo para conseguir sus sueños y avanzó en dirección a ellos. Siempre anoto en mi agenda pequeños objetivos relacionados con mis metas personales, mails, llamadas telefónicas, entrevistas… al final del día voy marcando con un tilde los objetivos que cumplí y aquellas cosas que me quedaron por hacer. No me propongo metas mas grandes de las que se que podré realizar ese día. Y siento una gran alegría cuando compruebo que la mayoría de mis propósitos diarios fueron cumplidos.

AFIRMACION DEL DIA

Amo mi trabajo. Cada mañana me despierto sabiendo que algo importante voy a hacer hoy.