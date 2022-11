Así será el clima astrológico para este 8 de noviembre del 2022

Eclipse de Luna llena en Tauro, Sol en Escorpio. Esta Luna trabaja directamente sobre el deseo, la razón y la pasión. La pulsión vital y el sentido común. El Ello y el Súper Yo en términos Freudianos. ¿Quién va a ganar? ¿Lo que debo lo que quiero? Dejarnos llevar por el impulso no siempre nos conduce a buen puerto, el opuesto, reprimir nuestros instintos, tampoco. En el medio estamos nosotros. Urano en Tauro agitando el panorama astral. Saturno en Acuario, en Cuadratura con la Luna y el Sol pone tensión a nuestras decisiones. En resumen, consejo de astrólogo: observar, respirar y procesar el momento.

Hoy es Mago Entonado Blanco en el Calendario Maya

Aunque no lo creas, hay muchos ángeles encarnados en el mundo, disfrazados de personas… Aparecen de la nada, se cruzan en tu vida, te dan un mensaje y así como llegan se van. Te sorprendería saber cuantos ángeles toman la apariencia humana para mezclarse entre la gente, y pasar desapercibidos mientras realizan sus tareas. Tuve varias experiencias dónde sentí que se trataba de ellos. Parecen personas normales, pero sientes algo especial en su presencia, por cómo te hablan, lo que te dicen, intuyes que no son cualquier persona. Sientes una elevación en la energía y consuelo. ¿Te ha pasado? La próxima vez preguntale directamente si es un ángel… No podrá decirte que no, los ángeles no saben mentir.

AFIRMACION DEL DIA

Sé que los ángeles están aquí. Aprendo a intuír cuando un ángel se cruza en mi camino y honro su presencia.