Así será el clima astrológico para este martes 20 de junio

Hoy es la noche más larga del año, debido a que la Tierra se encuentra en su punto más distante de la elíptica alrededor del Sol. Ultimo día del transito del Sol en el sgno de Géminis antes del ingreso en Cáncer. Es un tiempo de reposo, donde tota la naturaleza en el hemisferio sur se repliega sobre si misma. ¡Aprendamos a escuchar a la naturaleza y la influencia de los astros!

Tiempo de reflexión y estar metidos para adentro. Por eso tantas personas contraen gripes y resfríos en esta época, mas allá de las bajas temperaturas, es un llamado del cuerpo a parar y guardar reposo. Meditar. En esta mitad de año hacer un balance y definir los próximos pasos a seguir en los seis meses restantes.

Hoy es Espejo Galáctico Blanco en el Sincronario Maya

No te pases la vida explicando “lo que vas a hacer”. Elije una de todas esas palabras y ejecútala. La mejor manera de escaparte de la vida es hablar y no vivirla. No lo pienses tanto, no le des tantas vueltas, empieza a crear puentes, construye universos, siembra amor en los corazones, ponte en marcha. Un acto vale más que mil palabras. Siembra de acciones el mundo. Entonces verás como tu vida florece de resultados.

AFIRMACION DEL DIA

Me libero de la queja y me pongo en acción. Soy la semilla de todo lo nuevo.

