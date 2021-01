Clima astrológico para el 29 de Enero del 2021

Júpiter, Saturno, Mercurio y el Sol en Acuario. Liberate de todas tus represiones, de todos tus miedos, de todas tus dudas. Dejate de regodearte en la confusión, es tiempo de acción. Los planetas te dan semáforo verde. Geminis, conectas con la música, la danza, el movimiento, la expresión. Haces catarsis a través del cuerpo. Esto es tremendamente sanador. Libra conectas con la respiración , los deportes, el ejercicio, el yoga. Esta semana el cuerpo es el protagonista, alimentos sanos, muchas frutas, hojas verdes, agua. Te sentiras energizada y fortalecida.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE BLANCO en el Calendario Maya

A veces nuestra misión en la vida parece evidente, y todos nos miran con expresión de ¿cómo es que no te has dado cuenta?

Cuántas veces le he preguntado a Dios, Señor ¿qué es lo que tengo que hacer en la vida? Si Dios pudiera contestarme, seguramente me diría: “abre los ojos, lo tienes justo frente a tus narices”. Con frecuencia todos parecen darse cuenta cual es nuestra misión, los únicos que no estamos enterados somos nosotros. (Desconocer nuestra misión, esconde en el fondo un beneficio encubierto: si no sabes lo que tienes que hacer, no haces nada). El problema es que hasta que no cumplas con tu propósito de vida, no serás completamente feliz. Como un ave que tiene dos bellas alas, pero que no se anima a desplegarlas y volar.

AFIRMACION DEL DIA

Empiezo a tomarme en serio a mi mismo y a hacer lo que tengo que hacer.

