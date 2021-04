Clima astrológico para el domingo 11 de abril

Tauro: se cancelan viajes y planes en el exterior. Frente a la imposibilidad el taurino busca nuevas alternativas. Pensá que todo es pasajero y esta situación se vive día a día sin mucha información. Marte en Géminis, repunta bastante el tema de la salud. De a poco vas mejorando. Logran salir de un pozo de depresión y ver la vida con otro color. Sagitario con este Marte en oposición: lucha de egos. Para que contradecir al otro si igual sabes que vas a perder la discusión.



Hoy es Espejo Magnetico Blanco en el Calendario Maya

Me permito SER, sin necesidad de hacer. Vivimos en una cultura que premia el HACER. "Voy a aprovechar mi día libre para hacer...." y empieza una larga lista de cosas pendientes. Dejamos poco espacio para el NO HACER. De hecho sentimos culpa si directamente no hacemos nada. Por eso sabiendo esto Dios inventó el sueño y nos desconectó 8 horas al día (algunos ni siquiera pueden y duermen solo 5 o 6 hs), de lo contrario viviríamos las 24 hs del día enchufados. Disfruta de NO HACER NADA, regálate ese descanso nutritivo, regenerativo y reparador. Acepta ese silencio interior, esa pausa de la compulsión por hacer, y encuéntrate simplemente disfrutando de lo que sea.



AFIRMACION DEL DIA

Mi Ser se expresa entre el espacio de una cosa y otra.

