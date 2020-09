Clima astrológico para el domingo 13 de Septiembre del 2020

Escorpio: tu ser autentica te gana aliados. La gente te ama porque te ve tal cual sos. La sinceridad gana votos de confianza. Virgo: sin ambiciones. Lo que tenga que ser para vos, va a ser. Vas por la vida sin apuros confiando en que Dios siempre se ocupa de tus asuntos.

Cáncer: sintonizas con las personas adecuadas y activas tu agenda de contactos y círculo social. Generas nuevas fuentes de trabajo.

Géminis: sabes decir que no a tiempo. Logras escapar de compromisos que no querias asumir antes de sentirte obligada a hacer cosas que no querías.

HOY ES ESTRELLA CRISTAL AMARILLA en el Calendario Maya

Cuando ves a través de los ojos del amor, puedes ver realmente. Primero debes sacarte las anteojeras, cada uno de los filtros de colores que distorsionan tu visión. Cada una de tus opiniones, juicios y prejuicios, críticas, todas esas creencias negativas están nublando tu correcta visión.

Son como esas gafas oscuras que te impiden ver el Sol. Tienes miedo de hacerlo porque no sabes si resistirás ver tanta belleza, temes quedar enceguecido por el resplandor.

Pero puedes ir acostumbrando de a poco la mirada, como quien sale de una habitación en penumbras y lentamente va adaptando sus ojos a la luz. Si miras a las demás personas con los ojos del corazón, verás en cada una de ellas lo que verdaderamente son: AMOR.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Veo en cada uno de mis hermanos un Ser de Luz y Amor.

