Clima astrológico para el Domingo 8 de Noviembre del 2020

Sagitario: tienen un brillo, un aura especial. Logran destacarse allí donde estén. Pero así como logran sobresalir, también es verdad que despiertan grandes envidias. No todo el mundo se banca que tengan tanta atención.

Leo: debe aprender a moderar su energía y tratar de integrar e igualarse a todos los demás. De esta manera su vida será más feliz.

Tauro: van para adelante, con la seguridad que las caracteriza, sembrando semillas para el futuro. Están en una etapa del año donde van cerrando cosas con mirás a un próspero 2021.

SEMILLA ELÉCTRICA AMARILLA en el Calendario Maya

Aunque no lo creas, hay muchos ángeles encarnados en el mundo, disfrazados de personas… Aparecen de la nada, se cruzan en tu vida, te dan un mensaje y así como llegan se van.

Te sorprendería saber cuantos ángeles toman la apariencia humana para mezclarse entre la gente, y pasar desapercibidos mientras realizan sus tareas. Tuve varias experiencias dónde sentí que se trataba de ellos.

Parecen personas normales, pero sientes algo especial en su presencia, por como te hablan, lo que te dicen, intuyes que no son cualquier persona. Sientes una elevación en la energía y consuelo. ¿Te ha pasado?.

La próxima vez preguntale directamente si es un ángel… No podrá decirte que no, los ángeles no saben mentir.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Sé que los ángeles están aquí. Aprendo a intuir cuando un ángel se cruza en mi camino y honro su presencia.

