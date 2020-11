Clima astrológico para el jueves 26 de Noviembre del 2020

Aries: moderar la exigencia. No es tiempo para esperar demasiado. Tomar de la vida lo que se presenta y agradecer para ser felices. Ver el vaso medio lleno. Leo: constancia y voluntad para recuperar tu posición en el mercado laboral. Un año de aciertos y perdidas. Este es un tiempo para recomponerse. Sagitario con el Sol en tu signo, todo está por delante. Aprovecha la energía para planificar ¿Qué queres de aca en adelante? Buena siembra, excelente cosecha.

HOY ES VIENTO GALACTICO BLANCO en el Calendario Maya

Sin ángeles, la tierra sería un páramo desierto. No me puedo imaginar la Tierra sin ángeles. ¡Que lío sería! Los ángeles nos salvan de nosotros mismos, como unos hermanos mayores que nos advierten cuando vamos a trastabillar en algunas de las aristas de la vida. Si no fuera por los ángeles los hombres se autodestruirían en un segundo con sus guerras y locuras. Los ángeles están allí en los focos de conflicto, evitando que por nuestra ignorancia nos causemos más daño. Bombas atómicas, armas químicas… somos como un niño de tres años con un revolver en la mano. Los ángeles equilibran la energía del Planeta.

AFIRMACION DEL DIA

Visualizo a los ángeles rodeando al mundo y elevando la energía del Planeta Tierra.

