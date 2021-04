Clima astrológico para el jueves 29 de abril de 2021

Marte en Cáncer ayudando con algunos problemitas de salud. El cuerpo es nuestro motor y es importante que este cero kilometro para poder desempeñar todas nuestras tareas. Capricornio con este Marte en oposición, no vayan al choque, eviten peleas, midan las palabras que hieran, piensen que después no hay vuelta atrás. Piscis y los reencuentros de familiares y seres queridos del pasado, tal vez una vieja maestra de la escuela. Aparece la añoranza y el recuerdo que fortalece y enriquece.

HOY ES GUERRERO RITMICO AMARILLO en el Calendario Maya

La oscuridad no existe, solo es “ausencia de Luz”. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos en medio de la oscuridad más absoluta. No podemos ver más allá, ni siquiera el siguiente paso. No sabemos que hacer. Sin embargo la oscuridad no existe, es solo una ilusión. Si enciendes una Luz en una habitación a oscuras, todo el cuarto se iluminará, la oscuridad se desvanecerá frente a la Luz. Entonces no te quedes bloqueado maldiciendo la oscuridad, enciende una llamita de Luz en ti, y verás todo con claridad.

AFIRMACION DEL DIA

Enciendo la Luz en mi corazón y todo se ilumina ahora.

www.brujitomaya.com