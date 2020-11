Clima astrológico para el Lunes 16 de noviembre del 2020

Luna en Sagitario: Arrancamos la semana con mucha actividad. Muchas veces trabajamos mejor bajo presión.

Tauro: Se aburre si no trabaja, además no sabe decir que no, por eso acepta todo el trabajo que le ofrecen aunque después significa dormir seis horas al día.

Cáncer: Dedicada a su cuidado y estética personal, logra bajar unos kilitos de peso ¡Felicitaciones!.

Virgo: Seguí tu intuición y hace ese llamado telefónico, puede significar el cambio que estás buscando.

HOY ES HUMANO ESPECTRAL AMARILLO en el Calendario Maya

Los ángeles siembran ideas geniales en tu mente. Dios no quiere personas cómodas, le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero siempre que se lo pedimos, nos sugiere buenas ideas para solucionar nuestros problemas.

Muchas personas piden dinero “Dios dame un millón de dólares”. A veces Dios te los da, porque para Él no hay imposibles, pero no siempre funcionan así los pedidos.

La petición correcta sería: “Dios, dame una buena idea para que yo gane un millón de dólares y luego ayúdame a concretarla”. A Dios le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo.

Los ángeles nos susurran ideas creativas para hacer que nuestra vida funcione.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Recibo ideas angélicas que se convierten en milagros.