Clima astrológico para el lunes 20 de septiembre

Arrancamos el lunes. Virgo: mercurio en tu segunda casa natural, el sector de los negocios es auspicioso en materia de dinero. Una semana prospera para virgo. Capricornio: las certezas están para ser cambiadas, las fórmulas para ser destruidas. No te aferres a ideas y conceptos. Pensá el presente como se presenta. Tauro: la fe es la certeza de eso que imaginas se hará realidad. Y la fe mueve montañas. Confía.

Hoy es Sol Resonante Amarillo en el Calendario Maya

Repite tres veces: “Estoy locamente enamorado de la vida”. ¿Lo hiciste? ¿Como te sientes? ¡Bien! ¡Se siente muy bien! Cuando reafirmas tu compromiso con la vida, te sientes de mil maravillas. Entonces ¿por qué no lo hacemos más seguido? Afirma a menudo ¡Amo a la vida y la vida me ama a mi! Me siento amado y querido por las demás personas. Estoy locamente enamorado de la vida. La vida empezará a reflejar tus afirmaciones y creencias. El ejercicio diario de repetir afirmaciones crea un campo de conciencia que te mantiene fuerte y centrado. Abre los brazos en dirección al cielo y repítelo nuevamente…

AFIRMACION DEL DIA

Estoy locamente enamorado de la vida.

