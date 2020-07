Clima astrológico para el martes 14 de julio

Aries con el tránsito de Marte, se reaviva la llama del amor. Sorprendé a tu pareja. En lo laboral: distracciones que no te permiten concentrarte en el trabajo. Leo: antes de caer en la queja, aprendé a delegar las tareas del hogar para que todo no recaiga sobre tus hombros. Eso te va a dejar más tiempo para vos misma. Sagitario: el trígono con Marte potencia la sexualidad. Vitalidad y pasión en la pareja. Planifiquen el trabajo, la organización es la clave para el éxito. Libra sigue con este Marte en oposición, agitando los ánimos. Propensos a estar irritables.

HOY ES MANO ELÉCTRICA AZUL en el Calendario Maya

Algunos ven el vaso medio lleno, otro medio vacío, otros juran no tener vaso. ¿Conoces esta frase no? Todos la conocemos, es tan simple y a su vez tan profunda. Sin embargo a la hora de ponerla en práctica nos enfrentamos con el enorme desafío de sentirnos completos y enteros con lo que el Universo trae a nuestra vida, o caer en la queja porque la realidad no siempre responde a nuestras expectativas. No significa conformarnos con lo poco, si no más bien valorar lo que tenemos e ir por más. El movimiento natural de la vida es el crecimiento y la multiplicación, aún cuando no hagas nada la vida te dará más. Pero si no sabes disfrutar de lo que tienes, podrás vivir en un palacio y sentirás que no es suficiente para ti.

AFIRMACION DEL DIA

La copa de la abundancia en mi vida está llena hasta desbordar.