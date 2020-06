Clima astrológico para el martes 16 de Junio de 2020

Aries: la clave está en captar las señales. Logras percibir la atracción en el sexo opuesto. Semana de ofertas afectivas. Leo: renovación de contratos. Planes a largo plazo. Estabilidad laboral. Consolidaciones. Sagitario: se visualiza un panorama de tranquilidad que te permite relajarte y pensar en otros proyectos a futuro.

Piscis con Neptuno y Marte: en el área de la salud retención de líquidos.

HOY ES TORMENTA MAGNETICA AZUL en el Calendario Maya

En todo juego, siempre hay alguien que gana y otro que pierde. Cuando dejas de hacer por temor a perder, ya has perdido.

Solo pierdes si no lo intentas. No existe algo como el “fracaso”, todo es experiencia. Nada se pierde en el Universo, todo se transforma. Cuando emprendes una acción con un objetivo, aunque no logres el resultado deseado, habrás puesto en marcha una cadena de acontecimientos que abrieron nuevos mundos, nuevas posibilidades. Eso es el éxito. De hecho a veces la vida tiene mejores planes para ti. Sobre la marcha vas descubriendo nuevas señales y te acercas a tu destino, que nunca hubieras sido capaz de imaginar si te quedabas sentado sin hacer nada.

AFIRMACION DEL DIA

Me divierten los procesos. Hago sin esperar resultados y mientras tanto disfruto el lo que hago.