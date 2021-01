Clima astrológico para el martes 19 de Enero de 2021

Virgo: autovaloración. Cambia la mirada que tenés sobre vos misma y esto repercute también en el feedback que logras de los demás. Actividad social, salidas. Día de difrutar al máximo. Escorpio: conquistas. Obtenes lo que queres sin demasiado sacrificio. Éxito. Cáncer: acepta toda la ayuda y el amor que te quieran brindar. Abrí las manos, es tiempo de recibir. Prosperidad y abundancia. Sagitario: algunos dolores lumbares, hace reposo.

HOY ES GUERRERO PLANETARIO AMARILLO en el Calendario Maya

La vieja era se enfocó en los logros externos, el nuevo tiempo dirige la mirada a su interior.

El aparato productivo pone su acento en el hacer. Pero una vez que consigues ese ascenso en el trabajo, esa pareja, ese nuevo título, todavía no eres feliz. Porque la felicidad no se logra obteniendo éxitos externos. Es como vivir corriendo con una zanahoria delante de tus narices sin llegar a ningún lado. Cada vez que cumples una meta no te sientes satisfecho, y buscas diez metas más. Es una carrera sin sentido. Debes parar y mirar en tu interior, allí escucharás la respuesta de lo que verdaderamente tienes que hacer.

AFIRMACION DEL DIA

Cultivo la mirada interior y allí encuentro todo lo que necesito y estoy buscando.

