Clima astrológico para el miércoles 10 de junio

Hoy Luna en Acuario. El Sol continúa en el signo de Géminis, acompañado de un Venus retrógrado. Ya mencioné que uno no tiene que entrar en pánico cada vez que lee la palabra retrógrado, sin embargo este tránsito tiene sus efectos para el signo. Aparecen las dudas, a modo de revisión de ciertos roles en la pareja y los demás afectos. Cuando no te sentís cómoda en el lugar donde estás, empiezan los replanteos para modificar la situación. Esto en el fondo termina siendo positivo. Acuario tiene a Saturno también retrógrado, y aunque en un buen aspecto en trígono con el Sol, no dejan de sentir también sus influencias. Libra frente a esto se queda paralizada sin saber que decir.

Hoy es Caminante del Cielo Galáctico Rojo en el Calendario Maya

Las altas cumbres no se alcanzan en un solo día, son el resultado de toda una vida.

Cuanto más ambiciosa sea tu meta, más paciencia y perseverancia deberás tener. El éxito fácil se desvanece tan rápido como llego. Los objetivos cultivados a largo plazo son los que verdaderamente dan frutos estables. Nadie tiene asegurado su destino, sin embargo, aquellos que trabajan con constancia, sin esperar resultados inmediatos, son los que ven coronar sus sueños. Cuando corres una carrera debes regular tu energía. Si malgastas todas tus fuerzas en el primer tramo no te quedará resto para el final. Mantén un ritmo parejo y estable, y cuando te quieras dar cuenta estarás cruzando la bandera de llegada.

AFIRMACION DEL DIA

Trabajo cada día con pasión, con la certeza que cada paso que doy me conduce al éxito.