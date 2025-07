Horóscopo semanal del 6 al 11 de julio de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 6 al 11 de julio de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Esta semana, Aries, la carta del As de Oros te augura estabilidad y suerte, pero con un llamado a la cautela. Analiza cuidadosamente cualquier documento que firmes, especialmente en temas de impuestos o inversiones. No te apresures a cambiar de trabajo; espera y evalúa. El 9 de julio será tu día cabalístico, ideal para cerrar negocios o recibir propuestas laborales que incrementen tus ingresos. Cuida tu salud, especialmente dolores de piernas o retención de líquidos; haz ejercicio y toma más agua. Evita las mentiras, organiza tu vida laboral y considera estudiar un curso de idiomas o liderazgo. Los colores amarillo y naranja te darán fuerza vital, y tus números de suerte son 06, 07 y 29. En el amor, busca compatibilidad con Capricornio, Leo o Sagitario, pero corta con relaciones que no sumen. Un viaje o propuesta de negocio internacional está en el horizonte. ¡Suelta lo que no te pertenece y abre espacio para lo nuevo!

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro, la carta del Dinero te promete ingresos rápidos, pero abre bien los ojos ante personas o situaciones negativas. Aléjate de vicios como el alcohol o el exceso de comida y cuida tu estómago, pues podría ser tu punto débil esta semana. El 7 de julio será tu día de suerte, con abundancia multiplicada por siete. Cualquier cambio laboral o de inversión te favorecerá. Tus números mágicos son 10, 24 y 66, y los colores azul y blanco te darán estabilidad. Un viaje placentero se aproxima, así que sigue capacitándote y evita conflictos innecesarios. En el amor, Virgo, Capricornio y Aries serán tus aliados, pero evita prometer lo que no cumplirás. Protégete de envidias y no confíes ciegamente en nadie. ¡Busca el propósito claro de tu vida y persíguelo con determinación!

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La carta del As de Copas trae a Géminis la oportunidad de construir un hogar y un patrimonio sólido. Visualiza tu futuro y no te dejes llevar solo por la diversión; busca estabilidad económica. El 8 de julio será tu día clave, con mucho trabajo y cierres de contratos. Sé paciente y evita alterarte; una oferta laboral de la competencia podría llegar. Tus números de suerte son 02, 16 y 35, y los colores azul y verde te darán equilibrio. Cuida tu espalda baja y riñones, y evita caídas o esfuerzos excesivos. En el amor, Libra, Sagitario y Acuario te traerán armonía. Cuidado con promesas falsas o fraudes; mantén los pies en la tierra. Una explosión de dinero llegará, así que paga deudas y guarda. ¡Termina lo que empieces y evita los chismes!

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer, la carta del Mundo te invita a crecer sin límites, especialmente en tu mes de cumpleaños. Celebra, viaja y quítate el drama de encima. El 11 de julio será tu día de suerte, con cinco golpes de suerte y los números 01, 12 y 30. Los colores verde y blanco te darán claridad. Cuida tus ojos, garganta y oídos, y aprovecha las ofertas para comprarte algo especial, como joyas o un perfume. Un negocio de comida o bebidas puede ser una gran oportunidad. En el amor, Escorpión, Acuario y Piscis te ofrecerán estabilidad; si estás en pareja, un embarazo podría estar en puerta. Recibirás dinero inesperado y un regalo que te llenará de alegría. ¡Sácale la vuelta a los celos y vive con calma!

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La carta del Mago asegura a Leo una semana de buena suerte y crecimiento económico. Aprende a ser prudente, no presumas tus logros y evita prestar dinero. El 10 de julio será tu día mágico, con los números 03, 18 y 21 y los colores amarillo y verde. Cuida tu intestino y evita conflictos ajenos. Organiza un viaje para tu cumpleaños y sigue estudiando idiomas o temas mercantiles. En el amor, Sagitario, Aries y Géminis te darán pasión y estabilidad; un embarazo es posible si estás en pareja. Compra algo que te motive, como ropa o un reloj, y silencia tu mente al dormir para recargar energías. ¡Una sorpresa alegre está en camino!

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo, la carta del Juicio te pide resolver trámites legales y deudas pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El 9 de julio será tu día clave, con mucho trabajo y exámenes. Tus números de suerte son 08, 17 y 31, y los colores amarillo y rojo fortalecerán tu energía. Cuida tu salud mental, evita la depresión y quítate el mal de ojo. En el amor, Capricornio, Piscis y Tauro serán compatibles; sé más detallista y sensible. Un cambio laboral poderoso se aproxima, así que no te preocupes por el qué dirán. ¡Arregla tu vida y persigue el éxito con determinación!

Virgo

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La carta de la Rueda de la Fortuna señala una semana de prosperidad para Libra. El 7 de julio será tu día de abundancia, con los números 09, 28, 37 y los colores naranja y blanco. Cuida tu cuello y cabeza, y toma más agua. Estudiar algo relacionado con el medio ambiente o comunicaciones te dará ventaja. Un viaje o una boda familiar está cerca. En el amor, Acuario, Sagitario y Géminis te ofrecerán estabilidad. Mantén el equilibrio en tu vida, no extremes en nada y evita tomar a pecho las opiniones ajenas. ¡Una transferencia económica te alegrará!

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

La carta del Loco invita a Escorpión a madurar y buscar estabilidad. Define qué te hace feliz y ve por ello. El 8 de julio será tu día de suerte, con los números 13, 34 y 40 y los colores rojo y azul. Cuida tu salud, especialmente colesterol y presión alta; una dieta y ejercicio serán clave. Un dinero extra llegará, úsalo sabiamente. En el amor, Acuario, Piscis y Cáncer te ofrecerán estabilidad; un casamiento o embarazo es posible. Resuelve problemas legales rápidamente y apoya moralmente a un familiar. ¡El amor verdadero está cerca!

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario, la carta de la Fuerza promete amor, estabilidad y crecimiento laboral. El 11 de julio será tu día cabalístico; prende una veladora y pide un deseo. Tus números son 15, 22 y 74, y los colores naranja y rojo te darán vitalidad. Cuida infecciones estomacales o de garganta. Estudiar algo relacionado con moda o arquitectura te beneficiará. En el amor, Piscis, Aries y Leo serán compatibles. Compra algo de oro para atraer suerte y priorízate a ti mismo. ¡Un negocio propio en publicidad o música te espera!

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La carta del Emperador trae a Capricornio fuerza y determinación. El 9 de julio será tu día clave para resolver trámites como pasaporte o visa. Tus números son 05, 27 y 32, y los colores amarillo y rojo te darán energía. Cuida problemas hormonales o de riñón y vive saludablemente. Un proyecto laboral importante llegará; analízalo bien. En el amor, Tauro, Virgo y Aries serán compatibles. Una noticia de embarazo o nacimiento te alegrará. ¡No prestes dinero y recupera lo que te deben!

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario, la carta del Sol te ilumina con optimismo y oportunidades. El 8 de julio será tu día de suerte, con los números 19, 20 y 48 y los colores rojo y amarillo. Cuida tu cabello y evita el estrés; duerme mejor. Un negocio en deportes o belleza puede darte ingresos extra. En el amor, Tauro, Géminis y Libra te darán estabilidad. Sigue estudiando y no desperdicies tu tiempo. Un cambio de puesto o trámite migratorio se resolverá a tu favor. ¡Mira más allá y alcanza tus metas!

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La carta de la Templanza trae calma y abundancia a Piscis. El 7 de julio será tu día de suerte, con los números 08, 25 y 49 y los colores azul y blanco. Cuida dolores de piernas o cadera y haz ejercicio. Un cambio de trabajo o casa se concretará. En el amor, Géminis, Cáncer y Escorpión te ofrecerán amor verdadero. Evita dramatizar y no tomes las cosas personally. Un regalo inesperado llegará, y un negocio nuevo te dará ingresos extra. ¡Conéctate espiritualmente y abraza la felicidad!