Clima astrológico para el miércoles 15 de Julio

Tauro: el frío nos invita a hacer cucharita. Necesidad de mimos, caricias, ternura. Con Urano en su signo la clave es la autogestión. En materia de salud la garganta siempre fue el punto débil de tauro. Virgo con dudas en el amor. El miedo y la falta de confianza desestabilizan la pareja. Hablen de lo que tengan que hablar para ahuyentar fantasmas. Capricornio con Saturno retrógrado, Júpiter y Plutón, un coctel explosivo en su cabeza. Prefieren recluirse en si mismos a exponerse en las relaciones.

HOY ES ESTRELLA AUTOEXISTENTE AMARILLA en el Calendario Maya

Trabajas y ganas dinero para vivir y darte algunos gustos. Disfruta de la vida y todo comenzará a tener sentido. Esto le dará perspectiva a tu vida. No sé en que parte empezamos a ser esclavos de un sistema consumista donde hay que trabajar más horas, generar más recursos económicos, ganar más dinero, para poder adquirir más cosas que no nos hacen feliz. ¿Conoces la historia? Si estás en este punto, debes poner las cosas en perspectiva, repensar cuales son tus prioridades. Trabajas para recibir una remuneración a cambio para poder compartir más tiempo con tus afectos, para darte algunos gustos. Curiosamente las cosas que nos hace felices no son muy costosas, no necesitas mucho dinero para meditar y volver a tu centro, o para sentarte bajo un árbol a leer un buen libro, o contemplar un bello paisaje. Todo está ahí a tu alcance, depende que de vos el poder comprenderlo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Disfruto al máximo de todo cuanto tengo.