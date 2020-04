Clima astrológico para el sábado 18 de abril

Luna en Piscis ¡Hermosa Luna en Piscis que exalta la espiritualidad! Jesús nació en la Era de Piscis, con el nacio un nuevo tiempo y esto es lo que venimos a aprender y estamos transitando aquí y ahora. La Luna es la mujer y nos invita a conectarnos con lo femenino, hombre y mujer. Seguir la intuición, porque si lo pensas el afuera es todo confusión. Solo tu corazón te podrá decir a donde ir. Júpiter en Capricornio, la razón prevalece a los impulsos.

HOY ES SOL RESONANTE AMARILLO en el Calendario Maya

La crítica baja tu nivel de energía. La critica debilita tanto al que la recibe como al que la da. La crítica surge desde el Ego, dónde el Ego ve defectos el SER ve intentos. La crítica es despareja, pone al que la da en un supuesto lugar de superioridad (que no lo tiene). La crítica te enfoca en los demás, el camino espiritual siempre te invita que dirijas la mirada hacia vos mismo. La crítica constructiva no existe. Nadie quiere recibir sugerencias que no pide. Si alguien pide un consejo, ya no es una crítica, si no una ayuda pedida. La gente que critica es insegura, necesita demostrar que es superior y disminuir a los demás porque solo así se siente alguien. Los maestros predican con el ejemplo, no necesitan mostrarle sus errores constantemente a los demás. La crítica es una adicción sistemática, uno no puede parar de criticar, y siempre... "encontrarás una buena excusa para criticar a alguien con razón". La crítica es un mal negocio, porque te aleja del amor.

AFIRMACION DEL DIA

Siempre envío pensamientos positivos y motivadores a cada persona elevando su energía. Esos mismos pensamientos positivos y motivadores me los dedico a mi.