Clima astrológico para el sábado 2 de enero del 2021

Libra: cuando te haces respetar, dejas un impacto positivo en las personas. Los limites son sanos, y aunque cuesta ponerlos en los afectos, son necesarios.

Acuario: aprovecha la llegada de Júpiter para seguir impulsando tu crecimiento. Planes, proyectos. Verás como el año nuevo trae un montón de cosas maravillosas.

Piscis: aflora tu veta artística.

HOY ES TORMENTA RÍTMICA AZUL en el Calendario Maya

Todo está en orden. Hay un orden perfecto en todas las cosas. Aunque aún no puedas comprenderlo, el Universo tiene un porque para todo lo que te sucede.

Esta quizás sea la enseñanza más grande que he aprendido. Cuando todo es un caos alrededor, cuando la vida parece estar “patas para arriba”, me recuerdo a mi mismo: todo está en orden, confía, hay una razón para todo esto que aún no lo puedes ver.

Y, sorprendentemente, de ese caos, surgía un nuevo orden. De las separaciones afectivas, surgía un crecimiento y una nueva manera de amar, valorándome más a mi mismo.

De las crisis en el trabajo, aparecía una nueva oportunidad que antes no alcanzaba a ver apegado al trabajo anterior. Solo tenía que serenarme, tomarme tres minutos, respirar profundo y recordarme: todo está en orden, confía.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Siempre sucede lo mejor para mi, hay un orden perfecto en todas las cosas.

www.brujitomaya.com