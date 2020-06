Clima astrológico para el sábado 20 de junio

Leonina: cansada de cuidar la imagen por la opinión de los demás y el qué dirán, te mostras como la verdadera leona que sos. Virgo con Marte en oposición: permití que te ayuden. Frente a la necesidad deja el orgullo de lado y acepta financiamiento económico para poder liberarte de deudas. No esperes que aumenten las deudas para pedir ayuda. Libra: sos autosuficiente afectiva y económicamente, estas transitando un momento de tu vida donde no necesitas de nadie más para ser feliz.

HOY ES NOCHE ENTONADA AZUL en el Calendario Maya

No te pases la vida explicando “lo que vas a hacer”. Elije una de todas esas palabras y ejecútala.

La mejor manera de escaparte de la vida es hablar y no vivirla. No lo pienses tanto, no le des tantas vueltas, empieza a crear puentes, construye universos, siembra amor en los corazones, ponte en marcha. Un acto vale más que mil palabras. Siembra de acciones el mundo. Entonces verás como tu vida florece de resultados.

AFIRMACION DEL DIA

Predico con el ejemplo. El hacer es mi bandera. Soy la semilla de lo nuevo.