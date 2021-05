Clima astrológico para el sábado 29 de mayo

Acuario: solidez, prestancia. Con un auspicioso trígono de Mercurio con tu Sol natal, sentís que este es un momento clave, sabes lo que querés y hacia donde vas. Geminis con semáforo verde. Libra: conexión, con los otros, con las demás personas, con la vida, con la naturaleza. Se pulsa un tiempo de integración, como incorporando las partes de tu vida. Esto es un panorama general para todos los signos que encuentran en el presente un espacio para cada uno de sus intereses personales.

Hoy es Enlazador de Mundos Planetario Blanco en el Calendario Maya

Crear, improvisar, hará más interesante tu vida. Si tienes todo planeado, todo estratégicamente calculado, tu vida es demasiado aburrida. No hay lugar para improvisar en ella, no tienes espacio para asombrarte, para dejar que la vida te muestre el camino. Rompe las estructuras. La sal y la pimienta de la vida es esa brecha por donde el Universo se filtra y te sorprende. Vive sin demasiados planes, aprende a improvisar más seguido, crea sobre la marcha… abrete a nuevas relaciones, otras actividades… Lo nuevo está por llegar, no lo conoces (si lo conocieras ya no sería algo nuevo). Date la oportunidad que la vida te sorprenda.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro mil maneras de vivir la vida. Improviso a cada instante. Creo.

www.brujitomaya.com