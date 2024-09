Hace más de dos meses, Jorge Lanata debió ser internado en el Hospital Italiano de Capital Federal luego de sufrir una descompensación tras realizarse un estudio médico programado. Desde entonces, la salud del periodista genera gran preocupación ya que está en terapia intensiva con leves mejorías. En paralelo, se habría gestado un enfrentamiento entre su actual esposa,Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Lola y Bárbara Lanata, quienes son las personas que acompañan al, también, conductor, en estos momentos. Tras la palabra de ambas partes, ahora habló la madre de la mayor de las herederas.

La palabra de Andrea Rodríguez, la mamá de Bárbara Lanata

En los últimos días, se dio a conocer sobre la gran interna en la familia Lanata. Si bien resonaban los rumores acerca de una fuerte distancia entre Elba Marcovecchio y Lola y Bárbara Lanata, fue la hija mayor del periodista quien confirmó que efectivamente esto es así. "Es obvio que no nos llevamos bien con Elba. El domingo me la crucé en el hospital, le pedí hablar, pero no quiso", fueron las palabras de la joven en diálogo con Intrusos (América). En la misma línea dejó en claro que la abogada no va al hospital para no "cruzarse" con ella y su hermana.

Asimismo, Bárbara indicó que quienes van a ver a su padre son Margarita, amiga y asistente personal del periodista, y Sara "Kiwi" Stewart Brown, madre de Lola. De esta forma, dejó en claro que la actual esposa de su padre no se haría presente en la institución médica. Por su parte, Elba Marcovecchio, negó esto y fue muy dura: "Es injusto lo duros que están siendo conmigo. Lo único que yo hice mal fue enamorarme. Le llevé alegría y cuidado a su vida".

Mientras Lola y Kiwi se mantienen en silencio, ahora fue Andrea Rodríguez quien hizo una breve declaración sobre esta cuestión, que mantiene involucrada a su hija, Bárbara. En A la tarde (América), la periodista y productora fue contundente con su postura al responder un mensaje de Damián Rojo: “Agradezco el interés, y como periodista que soy te entiendo, pero no tengo nada para contarles”.

Además, la mujer que se destaca por mantener un bajo perfil y no daba declaraciones ante la prensa, indicó que prefiere "ser reservada”, respecto al cuadro de salud de su expareja y el conflicto a su alrededor. Pese a ser muy cautelosa con sus palabras, ante las consultas no negó ser parte del grupo de personas que toma decisiones respecto a como proceder con Jorge Lanata. Por el momento, las hijas del periodista no volvieron a hacer declaraciones.