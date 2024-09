La interna dentro de la familia Cormillot está en su momento de más tensión, luego del cumpleaños de Alberto Cormillot. Reneé, la hija mayor del doctor, decidió no estar presente en la celebración, a pesar de ser invitada. El periodista Fede Flowers pudo comunicarse con la mujer menos mediática de la familia, y ella blanqueó si tenía que ver con Estefanía Pasquini.

¿Qué dijo Reneé, la hija de Alberto Cormillot?

Alberto Cormillot cumplió 86 años y lo celebró junto a su esposa, Estefanía Pasquini, sus hijos Emilio y Adrián. Sin embargo, su hija mayor, Reneé Cormillot, estuvo ausente. Ante esto, el periodista Fede Flowers le escribió y compartió en vivo los chats.

La mujer menos mediática de la familia confirmó que hubo una fiesta, y escribió: "No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones". El comunicador le consultó si su ausencia se debía a Estefanía, a lo que Reneé respondió, y dejó expectativas picantes: “Me van a desheredar por esto, ¿lo vas a publicar no?”.

“Hay turbulencias, supongo que ya pasará. Por ahí soy yo la oveja negra de la familia”, expresó Cormillot. Por su parte, Pasquini charló con Fede y le dio su punto de vista: "Siempre está invitada. Lo que pasa es que los fines de semana ella no quiere dejar a los perros solos por ahí… vive lejos". Por último, cerró: “No sé si ella no está en buenas relaciones con el padre ya es un tema de ellos, ahí no me meto”.

De esta manera, tanto Estefanía Pasquini como Reneé Cormillot afirmaron que existe una fuerte interna en la familia. Si bien, en esta ocasión, el punto de inflexión fue el cumpleaños de 86 años del doctor Alberto Cormillot, se sigue sin confirmar si el problema es de padre e hija, o de esposa e hija.