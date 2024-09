Máxima Zorreguieta, conocida hoy como la reina de los Países Bajos, ha sido objeto de numerosos comentarios y controversias desde que su historia personal se entrelazó con la monarquía neerlandesa.

Antes de alcanzar su puesto en la realeza europea, algunos señalan que su ambición de ascender socialmente y alcanzar la riqueza se manifestó desde una temprana edad, mucho antes de conocer al entonces príncipe Guillermo Alejandro.

Por qué aseguran que Máxima Zorreguieta perseguía hombres con dinero desde el colegio

Diversas fuentes cercanas a la familia Zorreguieta han afirmado que desde sus años escolares, Máxima tenía claro su objetivo: casarse con un hombre que le ofreciera estatus y riqueza. Se dice que, en conversaciones con sus compañeros, solía asegurar que algún día se casaría “con un noble”. Este comentario, que podría haberse tomado como una simple fantasía juvenil, fue ganando peso a medida que su vida avanzaba y sus relaciones sentimentales parecían confirmar una búsqueda constante de poder y estabilidad económica.

En Argentina, la reputación de Máxima no estuvo exenta de controversias. Algunos la describían como una mujer decidida a escalar socialmente, y no faltaron quienes la tildaran de “cazafortunas”. Durante su juventud, mantuvo relaciones con hombres que, aunque no siempre fueran exitosas, representaban la posibilidad de avanzar en el mundo que ella aspiraba a conquistar. Entre ellos estuvieron figuras como Tiziano Iachetti y el chef Max Casá, quienes no lograron consolidarse como la pareja ideal para la hoy monarca.

Máxima Zorreguieta - Redes Sociales

Su vida amorosa continuó explorando círculos sociales más exclusivos. Uno de los momentos clave en su vida fue su relación con Federico de Alzaga, un aristócrata argentino. Aunque Máxima esperaba que esta relación la llevara al matrimonio, la falta de compromiso por parte del caballero la empujó a tomar una decisión radical: mudarse a Nueva York en busca de nuevas oportunidades, un movimiento que marcaría el comienzo de su ascenso internacional.

El gran giro en la vida de Máxima ocurrió en 1999, cuando asistió a la Feria de Abril en Sevilla. Fue en este evento donde conoció a Guillermo Alejandro de Holanda, un encuentro casual que transformaría su vida para siempre.

Según Rodolfo Vera Calderón, coautor del libro Máxima, construcción de una reina, fue una antigua compañera de colegio quien los presentó. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Máxima, ya que inició una relación con el futuro rey de los Países Bajos, consolidando su lugar en la historia de la monarquía europea.

A pesar de las acusaciones que han seguido a Máxima Zorreguieta desde su juventud, hoy en día es vista como una figura de elegancia, distinción y compromiso en los Países Bajos. Su matrimonio con Guillermo Alejandro el 2 de febrero de 2002 en la Nieuwe Kerk de Ámsterdam fue un evento majestuoso transmitido internacionalmente, y desde entonces ha logrado ganarse la admiración del pueblo neerlandés.

AM