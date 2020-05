Clima astrológico para el sábado 9 de Mayo

Venus, el planeta del amor, en auspicioso trígono con el Sol en Libra. Hay intimidad y encuentro en la pareja. Busquen espacios para ustedes dos. Acuario y la familia, entender que cada uno es diferentes (signos diferentes del zodiaco) y cada uno vive este proceso de manera especial. La convivencia en el aislamiento es todo un tema. Géminis ¡Florecimiento! Pones el enero {ya en tu cuidado personal. Aspecto. Belleza. Somos un todo, cuerpo, mente, alma.

HOY ES DRAGON LUNAR ROJO en el Calendario Maya

Creamos porque necesitamos crear como respirar. Necesito crear como el oxígeno que respiro, a cada instante, ahora, ahora, y ahora… No me imagino mi vida sin creatividad. La creación es mi alimento vital. Siempre me estoy inventando y reinventándome a mí mismo. La creación se ha transformado en un estilo de vida para mí. Haz que tu vida sea tu mayor obra de arte, eres el artesano de tus palabras, de tus relaciones, como un escultor que va tallando a cincel la piedra en bruto.

AFIRMACION DEL DIA

Hago de cada momento de mi vida un acto de creatividad.