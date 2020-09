Clima astrológico para este martes 8 de septiembre del 2020

Mercurio en Libra, la clave es la organización. Si planifican su trabajo aprovecharán al máximo este auspicioso tránsito de Mercurio. Acuario sigue el camino trazado, apostando a la perseverancia. Géminis es de alguna manera el que más le cuesta seguir las normas, quiere romper los esquemas e improvisar. Marte en Aries, favorece en el área de la salud a Arianos, Leoninos y Sagitarianos,

HOY ES NOCHE RESONANTE AZUL en el Calendario Maya

Irradia amor. Donde vayas imagina que eres una usina de amor y que expandes esa energía a todos los que te rodean. Yo hago de esto un ejercicio diario. Me imagino subiendo a un medio de transporte rodeado por una “Burbuja de Amor” e irradiando su Luz a todos los que me rodean. El amor toca a las personas, las contagia, las enciende. Siento como esa energía amorosa, invisible, penetra la piel de las personas, tocando su corazón. No necesito decir nada, no necesito ni siquiera hablar. Solo proyecto mi amor alrededor con el pensamiento, y ese amor como una Luz envuelve a los demás.

AFIRMACION DEL DIA

Soy una usina de amor y de Luz que envuelve a las personas, transformándolas en amor.

