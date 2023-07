Conocé cómo será el clima astrológico para este miércoles 12 de julio

El ingreso de Mercurio en Leo que se suma al transito de Venus, trae una energía de impulso a los negocios. Bienvenidas las iniciativas y el espíritu emprendedor. El que no se sume a esta energia quedara a mitad del camino. No es un tiempo para los tibios. Sali a buscar la oportunidad, envia curriculums, mail, llama a tus contactos. Mercurio activa tambien la comunicación, ideal para hacer relaciones publicas. De alguna manera nuestros contactos laborales también son un capital, hay que aprovecharlo.

Hoy es Sol Autoexistente Amarillo en el Sincronario Maya

La prosperidad y abundancia no es exclusividad de unos pocos, es un derecho de todos nosotros. En el planeta hay recursos absolutamente para todos los seres vivientes. La acumulación de riquezas de unos pocos surge del sentimiento de carencia. Algunas minorías en el mundo acumulan como un arma de poder, lo curioso es que todo lo que tienen no les produce felicidad, solo sirve para inflar su ego (y a la larga les produce infelicidad, todo lo contrario de lo que quieren alcanzar). Porque la abundancia no se mide en cuanto dinero tienes, si no en el hecho de sentirte satisfecho. Si cambias tu enfoque descubrirás que la Tierra tiene para proveerte todas tus necesidades.

AFIRMACION DEL DIA

Creo un mundo abundante y próspero para todos. Creo en la igualdad de riquezas para todos los seres del mundo.

