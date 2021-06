Conocé el clima astrológico de este 24 de Junio del 2021

Capricornianos ¿no están cansados de remar contra la corriente? El ingreso del Sol en oposición trae esta sensación de que todo les cuesta el doble ¡el mundo está en mi contra! Pero no es así. Den vueltas las cartas para ganar el juego, pisen en terreno conocido, la organización, planificación, método, trabajo, y el resultado estará a su favor. Tauro: canaliza la ansiedad con la comida y la balanza les da alerta rojo. ¡Paren de comer y comiencen a hacer ejercicio! Virgo: con su arte de persuasión consiguen todo lo que quieren.

HOY ES HUMANO PLANETARIO AMARILLO en el Calendario Maya

Cada día cuando te levantes, bendice todo lo que tienes programado por hacer. Afirma que tendrás un día maravilloso, visualiza tus reuniones laborales, el encuentro con tus afectos, con tu pareja. Rodea todo con una esfera de luz y decreta que todo sucederá: “en perfecto orden divino y para el mayor bien de todos los involucrados”. Afirma: ¡hoy tendré un día maravilloso! ¡Cada día me levanto radiante de energía, lleno de alegría y entusiasmo por todas las actividades que voy a emprender hoy! ¡Amo la vida y cada día me despierto feliz por todo lo bueno que me espera! Y porque lo crees, lo estas creando.

AFIRMACION DEL DIA

Abrazo este día con amor y me despierto con entusiasmo y alegría, sabiendo que millones de cosas maravillosas me ocurrirán hoy.

