Conocé el Clima Astrológico para este 1 de Junio de 2021

Continúa el Sol y Mercurio en Géminis: muy bueno para comunicar ideas (recordemos que Mercurio es el regente del signo). No solo es importante lo que se dice, sino también “como se lo dice”. Tener sentido de la oportunidad y pensar en el interlocutor al que nos estamos dirigiendo. Es una buena sugerencia también para Libra especialmente con la pareja, buscá la manera de tocar el corazón del otro. Acuario con Saturno retrógrado, es como volver a chocar dos veces con la misma piedra, reaprender lo aprendido.

Hoy es Luna Cósmica Roja en el Calendario Maya

Ponte en acción, la acción es tan poderosa como la meditación. Lleva tus ideas a la práctica. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para la meditación y otro para la acción. Un tiempo para escuchar, y un tiempo para obrar. Si te pasas la vida sentado, meditando ¿cómo piensas que las cosas llegarán hasta a ti? La Ley de Atracción tiene un contrapunto, que es la Ley de la Acción. El Universo se brinda ante ti poniendo los recursos a tu alcance para que cumplas con tus sueños ¿pero qué estas dispuesto a dar vos a cambio? No esperes que todo llueva del cielo, no lo postergues para mañana, no te justifiques, no pongas excusas, no busques culpables para tu “no hacer”. Es hora de llevar tus ideas a la práctica. ¡Ahora mismo!

AFIRMACION DEL DIA

Pongo en práctica cada una de mis ideas. El tiempo es AHORA. www.brujitomaya.com