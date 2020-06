Una mirada sobre los vaticinios del niño hindú que predijo la pandemia

La última semana las predicciones del niño indio de 14 años Abhigya Anand recorrieron el mundo. En ella había anunciado que un mal azotaría la humanidad, a partir de noviembre del 2019, detallando las fechas pico de la pandemia en marzo del 2020. La razón de la amenaza astrológica fue la influencia de Júpiter y Saturno.

Pero conozcamos un poco las bases y fundamentos de la Astrología Védica, llamada Jyotish, que significa “Luz Divina”. Para la astrología hindú las edades del Universo se dividen en cuatro grandes eras: Krtia Yuga (la Era de Oro), Tetra Yuga (Era de Plata), Devapara Yuga (Era de Cobre) y Kali Yuga (la era de la oscuridad, período por el que estamos transitando actualmente).

¿En qué consiste la Era de Kali Yuga? En el deterioro de todos los valores morales, éticos y espirituales de la humanidad. Donde el ser humano se alejó de su esencia divina y reina la dualidad, el sentimiento de separación del hombre y lo divino. Así se expresa en los Vedas, las Escrituras Sagradas de la India, de donde proviene la ciencia astrológica del Jyotish.

Abhigya Anand completó la Licenciatura en Vastu Sastra, siendo el más joven de su clase. El pequeño astrólogo hindú oriundo del estado de Karnataka, India; anunció que el coronavirus se acabaría el 5 de septiembre. Veamos los tránsitos planetarios: para esa fecha Júpiter, llamado “Guru” en Jyotish, se encuentra a los 17 grados de Capricornio, y Saturno o “Sani” a los 25 grados (también de Capricornio) en la astrología occidental. La bendición del Guru (Júpiter) suaviza los efectos de Saturno.

De Septiembre a Diciembre la humanidad tendrá un período de tranquilidad y restructuración, pero ¡atención! Abhigya Anand hizo un nuevo anuncio: el 20 de diciembre la Tierra sufrirá un nuevo desafío: “el próximo brote será realmente escandaloso. Comenzará a partir de diciembre del 2020, cuando Saturno y Júpiter estén completamente unidos. Pero antes de este período de shock, a partir de octubre o septiembre. Júpiter volverá a ser del signo de Capricornio lo que implica que estará listo para pelear con Saturno (…) La conjunción causará también muchas enfermedades, destrucción y tal vez hasta una hambruna, porque a los agricultores se les está haciendo difícil cosechar sus productos. Si la economía agrícola no se normaliza ya, va a destruir a todo el mundo”.

El niño profeta aclara: “Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la Madre Tierra". Para la Astrología Védica todo se fundamenta en el concepto de Karma: Dios no castiga, simplemente cada una de nuestras acciones en la vida tiene un impacto, un efecto en la materia. Y aquí viene la advertencia de Abhigya Anand: si los “Asuras” (demonios) siguen esclavizando a la humanidad, destruyendo la tierra, contaminando los campos con agrotóxicos, y la atmósfera por su codicia de acumular riqueza, todo se destruirá. Los negligentes no podrán disfrutar de todas sus riquezas acumuladas porque las aguas estarán contaminadas y ya no habrá un planeta que habitar.

La buena noticia. Pero para la Astrología Hindú las predicciones no son irreversibles, de hecho si uno toma la “medicina planetaria” puede revertir todo lo negativo. Por eso los astrólogos recomiendan la realización de “pujas”, rituales, mantras, para ganar la “gracia de los Dioses”. Si todo el planeta tomaría consciencia de la amenaza inminente y comenzaría a tener una visión más espiritual y holística de la vida, esta situación se podría revertir. ¿Se imaginan lo que pudiera ocurrir si toda la humanidad su uniera a meditar para salvar el planeta?

Un mantra recomendado para destruir todos los obstáculos y allanar el camino es a la energía de Ganseha, quién podría liberarnos de todos los males:

Por Brujito Maya