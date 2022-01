Horóscopo 2022: Agenda Astrologica para Capricornio, Acuario y Piscis

Capricornio

La palabra clave de este año es “templanza”. Si Capricornio conserva el equilibrio entonces tendrá el éxito asegurado, ya que será un año de muchos altibajos. Deberá permanecer centrado en los momentos del año donde se presenten desafíos, y aprovechar al máximo las etapas de crecimiento económico, que también las habrá. Estudien cuidadosamente los tránsitos de Mercurio para aprovechar el mejor momento. Saturno transita en su segunda casa natural, el sector del trabajo, por lo que tendrán que esforzarse un poco más para obtener logros. Por otro lado el “interminable Plutón” sigue presente, por lo que será fundamental el equilibrio y la calma interior.

AMOR

Arrancamos el año con Venus, el planeta del amor, en auspicioso tránsito por Capricornio hasta el 5 de Marzo. Diálogos, acercamientos. Me parece que ustedes se encuentran bien con ustedes mismos y eso es fundamental para relacionarse con el otro. Encuentran resonancia en la pareja y en el núcleo familiar.

Luego de 29 de Mayo al 23 de Junio Venus se encontrará transitando en Tauro. Pongan una pizca de creatividad en sus relaciones para romper de la rutina. Hagan salidas y actividades diferentes. Cambien de circuitos. Renovación.

Del 6 al 29 de Septiembre Venus los favorecerá con su energía desde el signo de Virgo. Soltar. Lo mejor a veces es no insistir y cuando la haces, si el otro vuelve es que verdaderamente desea estar con vos.

En diciembre Venus regresa el 11 al signo de Capricornio donde permanecerá hasta los primeros días del 2023. Un excelente fin de año rodeado de afectos. Hay un acuerdo familiar de querer pasar las fiestas en paz. Elegir con quien quieres estar y ser coherente con tus elecciones.

TRABAJO Y DINERO

En la primera etapa del año Mercurio, el planeta de la comunicación y las finanzas, se encuentra transitando por Capricornio del 27 de Enero al 14 de Febrero. Es un mes clave para armar la agenda del año, todo empieza a partir de marzo, en febrero se cocinan todos los negocios. Involúcrate.

Luego del 12 al 29 de Abril Mercurio transitará en Tauro para regresar al signo del 24 de Mayo al 13 de Junio. Ganancias. Dinero en efectivo circulando. Una excelente etapa en el terreno comercial. Pensa en la posibilidad de incorporar gente o sumar empleados.

Mercurio ingresa en Virgo el 5 de Agosto hasta el 26, para luego regresar a Virgo del 24 de Septiembre al 10 de Octubre. Plasmando todo lo que planificaste. Se concretan negocios altamente esperados. Respuestas.

Por último finalizamos el año con el auspicioso tránsito de Mercurio en Capricornio el 7 de Diciembre continuando todo el mes. Oportunidades. Manifiesta con claridad que es lo que quieres para el futuro a jefes y superiores. Movimientos dentro de la empresa que te terminan favoreciendo. Éxito.

Acuario

Sigue la buena racha para los acuarianos. Todo lo que género y gesto el año anterior, empieza ver sus frutos. Júpiter, el planeta de la suerte, se encuentra transitando en su segunda casa natural, el sector de los negocios. Sera un año de intensa actividad y abundancia. En el amor también se manifestara el compromiso con relaciones duraderas. Logran esa comunión de objetivos que los ayuda a avanzar como pareja. Nada es casualidad, todo es fruto de un profundo trabajo y crecimiento personal. El 2022 es el año de la coronación de todas estas cosas.

AMOR

Venus, el planeta del amor, llega a Acuario el 7 de Marzo y se quedará hasta el 5 de Abril. Vuelo, locuras, libertad. Esa magia se produce cuando encontras una persona que acompaña tus objetivos personales y ambos tienen una misma visión de la vida.

Luego del 24 de Junio al 18 de Julio Venus transitará en Géminis. Resuelven problemas familiares, diferencias. Ponen como prioridad la familia dejando de lado egoísmos personales. Unidad.

Otra excelente etapa en materia de amor será del 30 de Septiembre al 23 de Octubre con Venus de tránsito en Libra. Aprovechen este ciclo venusino para encontrar pareja. Acepten citas a ciegas. Bájate apps de citas en el celular. Abran el juego al amor. No se queden con una primera impresión, denle la oportunidad de conocerse mejor con la otra persona.

TRABAJO Y DINERO

Arrancamos el año con el auspicioso tránsito de Mercurio, el planeta del dinero y la comunicación, en Acuario del 3 al 26 de enero para regresar al signo del 15 de Febrero al 10 de Marzo. Aprovechen estos dos meses para reactivar la economía personal. Tiendan redes, hagan contactos, llamados telefónicos, envíen curriculms. Si quieres estar en otro lugar, empeza a gestar los cambios para estar en ese lugar.

Luego encontraremos a Mercurio en Géminis en dos períodos: del 30 de Abril al 23 de Mayo y del 14 de Junio al 5 de Julio. Jugate por lo que crees. Seguí tu intuición y propio olfato. Podes dejarte llevar por la creencias de los otros o las propias. Elegí lo que quieres hacer y crea tu propio plan de negocios. Una etapa de éxito y resonancias con el entorno.

Otros dos momentos favorables con incremento del trabajo serán del 27 de Agosto al 23 de Septiembre y del 11 al 29 de Octubre con Mercurio en Libra. Buenos negocios, ganancias, contratos. Necesidad de independencia laborar, ser dueño de tus horarios, tener más tiempo libre. Lograr un equilibrio entre el dinero y el resto de las {áreas de tu vida. Éxito.

Piscis

Este será el AÑO DE PISCIS con Júpiter, el planeta de la suerte, transitando durante dos periodos importantes por su signo, desde enero hasta el 10 de mayo, y luego del 29 de octubre al 20 de diciembre, coronando el año de conquistas y éxito. Realmente será un año increíble, lleno de promesas. De ustedes depende hacerlas realidad, deberán poner su parte, trabajando y mejorando sus relaciones. Todas las condiciones están dadas para el triunfo personal.

AMOR

Venus, el planeta del amor, viene a activar el área de los afectos del 6 de Abril al 2 de Mayo, trayendo amor a la vida de los piscianos. La vida es más hermosa con amor y los piscianos lo saben. Por eso invierten gran parte de su energía en mejorar sus afectos. Esta será una etapa maravillosa en los asuntos del corazón. Fortalecimiento de los vínculos. Amor y armonía.

Luego del 19 de Julio al 11 de Agosto otra etapa muy auspiciosa con el tránsito de Venus en Cáncer. Etapa de fertilidad, ideal para los que estaban buscando quedar embarazados. Nacimientos. También representa el éxito por parte de los hijos, honores, reconocimientos, por los que te sentirás orgulloso. Buena comunicación entre diferentes generaciones: abuelos, padres, hijos.

Y ya promediando el año del 24 de Octubre al 16 de Noviembre, Venus en Escorpio invitando a la intimidad. Descubrir otras maneras de conexión y comunicación en la sexualidad, el lenguaje de las caricias y los besos, el goce, el placer de los sentidos. Mutua atracción. Si bien el sexo no es todo, es una parte importante de la pareja.

TRABAJO Y DINERO

Del 11 al 27 de Marzo Mercurio, el planeta del comercio y las finanzas, transita en Piscis. Acá arranca la etapa de trabajo fuerte, estarán híper activos. No tendrán un minuto libre. Aprovechen al máximo todas las ofertas laborales. No le digan a nada que no, créanme, no se arrepentirán. Éxito. Ganancias. Dinero en efectivo.

Luego del 6 al 19 de Julio Mercurio en Cáncer en esta etapa podrán elegir lo que quieren hacer. Estarán más selectivos. Priorizando lo que te gusta hacer y delegando en otros lo que no te gusta. Avances. Productividad.

Y ya en el tramo final del año, del 30 de octubre al 17 de Noviembre Mercurio en Escorpio. Este último periodo del año es ideal para armar equipos de trabajo, sumar fuerzas. Se potencia tu creatividad al servicio de los negocios, planeando excelentes estrategias comerciales.