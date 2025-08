El inesperado desplante de Susana Giménez en apoyo a Wanda Nara: “Prefiero no estar”

Susana Giménez y Wanda Nara tienen una muy unida relación, que hicieron crecer con el correr de los años. Desde el primer Wandagate hasta diversos pasos de la modelo, Nara tuvo la oportunidad de ser entrevistada por la diva, quien le dio un lugar para desplegar su personalidad extravagante. Sin embargo, Susana también tiene buena relación con otras celebridades, pero decidió poner un límite, ya que se trataba de defender a su amiga. En las últimas horas, se dio a conocer un inesperado desplante que lanzó en apoyo de Wanda, durante su guerra mediática y legal.

Susana Giménez y Wanda Nara

El inesperado desplante de Susana Giménez en apoyo a Wanda Nara

Marley y Susana Giménez son de los conductores más unidos de la televisión argentina. En todo momento, buscan participar de los proyectos del otro, ya sea a nivel profesional como personal. La diva es la madrina de Mirko, el primer hijo del Alejandro Wiebe, y no duda en mimar a Milenka, la segunda hija de él. El conductor, incluso, habría invitado a la diosa a participar de la nueva temporada de “Por el Mundo”, sobre todo en el primer destino que tiene pensado. Sin embargo, habrían tenido un fuerte encuentro durante las grabaciones, todo debido a Wanda Nara y los escándalos con Mauro Icardi.

Cabe destacar que Susana Giménez siempre le dio el lugar a la modelo de exponer diversos detalles de su relación con Icardi. Desde el primer Wandagate hasta su separación con el futbolista, ambas mujeres trataron el tema en la televisión argentina y no dudaron en mostrar sus pruebas. En este contexto, Marley eligió que el primer destino de su programa sea Turquía, y tuvo la idea de contactar a la estrella del Galatassaray para que participe. Según explicó Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la modelo estaba al tanto de esta situación y pareció no haberle molestado. Por el contrario, le dio a la producción de Telefe el número de Icardi para que se lleve a cargo.

Mauro Icardi, la China Suárez, Susana Giménez

Sin embargo, dio a conocer que la China Suárez habría querido ser parte del programa, siguiendo demostrando su rol en la vida de Icardi. El periodista reveló que esto fue lo que despertó el enojo de Susana. “Marley entrevistó a Icardi y espero que le haya preguntado todo lo que queremos saber, pero, al margen de esto, hubo un pedido de Susana sobre Eugenia. Susana le hizo un fuerte pedido a Marley y me pasaron el textual. 'Si ella está, prefiero no estar, no voy a estar' fueron las palabras", expuso Etchegoyen. De esta manera, la conductora puso un límite sobre su participación en el programa.

Finalmente, el comunicador concluyó: “La intención de la China y de Mauro era que Marley les haga nota a los dos, pero luego de esta situación quedó cancelado ese plan. Veremos si Susana aparece en la nota con Mauro o tampoco decidió estar, por su afecto a la conductora de Masterchef”. Susana Giménez no duda en demostrarle a Wanda Nara el aprecio que le tiene y lo mucho que valora su amistad. En estos momentos de guerra mediática y legal, la modelo recibió un abrazo simbólico, y los usuarios esperan al vivo para ver cómo se llevará a cabo el programa, con la participación de Mauro Icardi.

A.E