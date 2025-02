¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de febrero de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy 21 de febrero de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Energía a mil, pero cuidado con el acelere. Marte te impulsa a tomar decisiones impulsivas en lo laboral, pensá dos veces antes de lanzarte. En el amor, si estás en pareja, evitate peleas innecesarias; si estás soltero/a, alguien del pasado puede reaparecer.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día de bajar un cambio. Necesitás un poco de paz mental, así que alejate de conflictos familiares o de laburo. Buen momento para organizar tus finanzas. En el amor, buscás seguridad; si no te la dan, te alejás.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Te cuesta enfocarte, tu mente va a mil. Mercurio te trae muchas ideas, pero si no te organizás, te vas a marear. En el amor, un mensaje inesperado puede sacudirte un poco. Ojo con las falsas promesas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna te pone hipersensible, así que no te tomes todo a pecho. Buen día para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En lo laboral, no dudes de tus capacidades, tenés más talento del que creés.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás, pero con humildad (o la vida te baja del pedestal). Podés recibir buenas noticias en lo económico. En el amor, si estás en pareja, momento de renovar la pasión; si estás soltero/a, una persona interesante aparece en escena.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te sentís con ganas de ordenar todo, pero no podés controlarlo todo. Aceptá que algunas cosas fluyen solas. En lo laboral, te reconocen por tu esfuerzo. En el amor, si te relajás, la conexión mejora.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Momento de buscar equilibrio, pero sin querer complacer a todo el mundo. Buen día para hacer valer tu opinión en el trabajo. En el amor, si alguien te interesa, dejá de analizar tanto y animate a actuar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día de intensidad, como te gusta. Puede haber verdades que salen a la luz, así que andá con cautela. En lo sentimental, la química con alguien es fuerte, pero ¿es real o pura atracción?

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de aventura, pero no te mandes sin pensar. Oportunidades laborales o de estudio aparecen, estate atento/a. En el amor, si sentís que te están frenando, te replanteás todo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día de poner los pies en la tierra y enfocarte en objetivos concretos. En lo económico, se ven mejoras, pero evitá gastos innecesarios. En lo sentimental, si algo no fluye, quizás es momento de soltar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está a full, aprovechala. Puede ser un buen día para expresar ideas innovadoras. En el amor, una conversación profunda te puede acercar más a alguien especial.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día de introspección. Estás más intuitivo/a que nunca, así que escuchá a tu voz interior. Puede surgir una oportunidad inesperada en lo profesional. En el amor, te das cuenta de lo que realmente querés.