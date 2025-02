Brillos, colores y diseños modernos: Yanina Latorre da cátedra de cómo lucir los mejores looks sastreros

La sastrería es un estilo de moda que no pierde su lugar en las tendencias. Con cortes elegantes y diseños que se adaptan a la figura, los trajes siguen siendo de los más elegidos por las celebridades. Yanina Latorre es la reina elegida por los usuarios en las redes sociales a la hora de marcar cuáles son los mejores looks sastreros. Desde brillos y pantalones a rayas hasta polleras, la panelista marca en todos sus programas las distintas formas de vestirlos.

Yanina Latorre es de las panelistas más respetadas en el mundo del espectáculo, por el rol que cumple en diversas polémicas. Durante las últimas semanas, fue de las más vistas en redes sociales, ya que contaba todos los avances del "Wandagate" desde sus vacaciones. Sin embargo, regresó a LAM y volvió a dar cátedra de los looks que marcan su elegancia con el traje de dos piezas. Siempre marca la importancia del look sastrero, y por eso sus seguidores eligieron los cuatro mejores y que más gustaron.

No hay Yanina Latorre sin que ella llame la atención. Por eso, le da un espacio a un traje original, con un color que pueda robar las miradas de todos los presentes. En ocasiones decidió lucir colores llamativos, como el verde, que lo combinó con originales zapatos de tacos. Sin embargo, también le da un espacio al brillo, como cuando llegó a LAM luciendo un gran sastrero de dos piezas dorado. Ambos trajes los combinó con diferentes musculosas; por un lado, fue por la comodidad del blanco y una tela lisa, mientras que por el otro se la jugó con el estilo lencero de la musculosa de seda.

Pero estas no son las únicas maneras que ella encuentra para marcar las tendencias. Los diseños de los trajes también son importantes a la hora de la elección. No todos los sastreros tienen que estar compuestos por un saco y el pantalón. Para los días de verano, Yanina elige cambiar el largo por una pollera a botones negros, y continuar con su elección de delicados brillos. El mismo no solo marca su figura, sino que le sigue manteniendo su estilo business que utiliza para el trabajo.

Finalmente, la panelista de LAM le da una oportunidad a los estampados originales. En varias ocasiones, se la vio con trajes a rayas de diferentes colores. Pero también ha elegido jugar por los pequeños y disimulados dibujos, que le dan una visión diferente y modera a la sastrería. En el programa que tuvo como invitada a Juli Poggio, la esposa de Diego Latorre lució un conjunto a dibujos de black and red, que destacó con unos zapatos de taco con un corazón.

De esta manera, Yanina Latorre continúa con las tendencias de la moda, sin perder su amor por la sastrería. En estas últimas semanas, le queda esperar por el estreno de su programa de televisión, que promete las mejores noticias de la farándula argentina. Sin embargo, se podrá contar con su presencia durante los días de LAM, junto a Ángel de Brito y todas las angelitas ya elegidas por el conductor.

